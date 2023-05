Der nächste Schritt zur Sanierung Sulingen Zentrum

Von: Harald Bartels

Den „Letter of Intent“ für die Fläche rund um die ehemalige Grundschule präsentieren Landrat Cord Bockhop (links) und Bürgermeister Patrick Bade. © Bartels

Sulingen – Bei der geplanten Sanierung Sulingen Zentrum spielt das Areal rund um die ehemalige Grundschule an der Schmelingstraße eine wichtige Rolle, konkrete Planungen gibt es bisher jedoch nicht – kann es auch nicht geben, weil wichtige Fragen nicht geklärt sind. Das soll sich ändern, dafür gehen der Landkreis Diepholz und die Stadt Sulingen gemeinsam den nächsten Schritt.

Ein soziokulturelles Zentrum ist ein mögliches Vorhaben für eine zukünftige Nutzung des Geländes (wir berichteten). „Wir sind aber nicht mehr Inhaber der Fläche, deswegen gibt es bislang keine Mittel vom Land für die Sanierung“, erläutert Sulingens Bürgermeister Patrick Bade. Vor Jahren wurde das Grundstück dem Landkreis Diepholz übertragen, um im Gegenzug die Fläche der früheren Realschule an der Straße „Am Deepenpool“ für den Neubau der Grundschule zu erhalten.

„Grundsätzlich halten wir als Landkreis uns aus den Angelegenheiten der Kommunen heraus, weil sie – und darauf lege ich als ehemaliger Bürgermeister großen Wert – ihre Entwicklung gut selbst bestimmen können“, merkt Landrat Cord Bockhop an. „Wir wollen die Städte und Gemeinden aber gerne unterstützen, wenn sie Bedarf haben, denn man trifft sich immer wieder, wie auch in diesem Fall.“ Hier gebe es eine Planung für eine städtebauliche Entwicklung, um sich strategisch gut aufzustellen – nun sei die Frage, wie sich der Landkreis mit seinen Immobilien einbringen kann. „Mit dem Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser haben wir einen Partner gehabt, der uns gemeinsam zu einer Lösung gebracht hat“, betont Bockhop. Besonders hilfreich sei dabei Dr. Frank-Peter Heidrich gewesen, Leiter des Dezernats 2 (Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung Projektmanagement) des ArL gewesen. „Anfangs war die Aussage, dass die Stadt Eigentümer sein muss, aber dann reichte auch etwas ,Eigentumsähnliches‘ “, berichtet der Landrat. Die Entwicklung der Kreisimmobilien Gymnasium und Krankenhaus ist noch nicht abzusehen: Die Klinik Sulingen wird noch bis zum Abschluss des Klinikneubaus in Borwede 2028 betrieben, künftige Bedarfe des Gymnasiums lassen sich kaum vorhersagen. „Wir tun uns schwer damit, in dieser Phase schon endgültige Entscheidungen zu treffen. Aber: Die Fläche ist zu wertvoll, um sie einfach nur freizuhalten.“

Die Lösung ist eine Kaufabsichtserklärung der Stadt für das Areal, oder neudeutsch ein „Letter of Intent“, mit Zustimmung des Landkreises. „Das ist nicht einklagbar“, räumt Bockhop ein, „aber wir sind uns einig, deswegen kann jetzt schon geplant werden und wir bekommen Bewegung hinein – Stadtplanung ist dynamisch, und wir sind froh über diese Lösung, weil es nicht voranging.“ Die ersten Gespräche über die Zukunft der Immobilie gab es noch mit Bades Vorgänger Dirk Rauschkolb, „Ende 2022 haben wir ,den Ball wieder aufgenommen‘ “, sagt der Landrat.

„Es ist eine zentrale Lage“, macht Andreas Nordloh deutlich, Leiter des Fachbereichs III (Bauen, Planung und Ordnung) der Stadtverwaltung. Im 29 Hektar umfassenden Sanierungsgebiet bildet das rund 10 000 Quadratmeter große Grundstück einen „Schwerpunkt der Sanierung“. Im bereits verabschiedeten Rahmenplan des Projekts ist das soziokulturelle Zentrum bislang mit dem Wert null enthalten. „Der Plan ist eingereicht und das Volumen ist angemeldet, jetzt hängt es davon ab, wie viel Geld das Land bereitstellt.“ Parallel können laut Nordloh einzelne Maßnahmen bereits umgesetzt und mit dem Landkreis Gespräche geführt werden über die Bedarfe von Gymnasium und Klinik.

„Wir bringen mit unseren Immobilien etwa zehn Prozent der Sanierungsfläche ein“, ergänzt Cord Bockhop. „Wir sind nicht bei ,Wünsch-dir-was‘, aber es geht auch um Synergien.“ Als Beispiel nennt er einen möglichen gemeinsamen Betrieb von Stadtbücherei und Bücherei des Gymnasiums in benachbarten Räumen mit einem gemeinsamen Empfang. „Wir sind jetzt in einer sehr verantwortungsvollen Phase, aber da wissen wir uns bei der Stadt in guten Händen.“