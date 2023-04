Der Großteil des Weges zur neuen Orgel in Sulingen ist geschafft

Von: Harald Bartels

Die Dreiviertelmillion Euro für eine neue Orgel im Blick haben Pastorin Juliane Worbs und Kreiskantor Kai Kupschus. © Bartels

Sulingen – Die Dreiviertelmillion ist fast erreicht: Der aktuelle Finanzmittelbestand für den Neubau der Orgel in der Sankt-Nicolai-Kirche in Sulingen liegt bei 736 104,45 Euro.

Der jüngste Mosaikstein dabei kommt vom Kirchenkreis Grafschaft Diepholz: Der Kirchenvorstand der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sulingen beantragte einen Zuschuss zum Vorhaben, und jetzt bewilligte der Kreiskirchenvorstand, nach Sichtung aller Unterlagen, eine Ergänzungszuweisung von 30 Prozent der Kosten, maximal aber 250 000 Euro. Damit orientiert sich laut Kreiskantor Kai Kupschus der Kirchenkreis an der Förderpraxis der Landeskirche Hannover für derartige Projekte.

„Das ist eine tolle Nachricht, über die wir uns sehr freuen“, sagt Pastorin Juliane Worbs, Vorsitzende des Sulinger Kirchenvorstandes. Zusammen mit den 250 000 Euro, die bereits von der Landeskirche zugesagt sind, „haben wir einen guten Grundstock.“ Hinzu kommen noch 110 000 Euro an privaten Zusagen sowie mehr als 136 000 Euro, die bereits eingegangen sind aus Spenden sowie den Pfeifenpatenschaften. Rund 50 Patenschaften gibt es aktuell. Vollständig „verpatet“ sind schon fünf Register (Bourdon 8‘ im Hauptwerk, Piccolo 1‘, Flute octaviante 4‘, Basse 8‘ und Bourdon 8‘ im Pedalwerk), und auch zehn der 24 großen Prospektpfeifen, die später als einzige von außen zu sehen sein werden, haben bereits zum „Stückpreis“ von 2 500 Euro einen Paten gefunden. „736 000 Euro sind eine grandiose Summe“, ist Worbs begeistert, „wir sind allen Spendern, Unterstützern und dem Orgelförderverein sehr dankbar.“ „Andere Orgelprojekte können von solch einem Förderverein nur träumen“, ergänzt Kupschus, der als Orgelsachverständiger Orgelrestaurierungen und -neubauten in größerem Umkreis betreut, „das Tempo beim Akquirieren von Spenden liegt über dem Durchschnitt.“

Das Ziel von Kirchenvorstand und Förderverein sind weiterhin eine Million Euro, mit der der Bau einer dreimanualigen Orgel in französischer Bauweise durch die Orgelbaufirma Jörg Bente aus Helsinghausen realisiert werden soll. Für das noch fehlende Geld sind verschiedene Aktionen in Planung, denn: „Wir wollen das in die Gemeinde einbinden“, betont Kupschus.

Drei konkrete Vorhaben gibt es bereits, auch wenn im Einzelfall die genauen Termine noch abgestimmt werden müssen. Dazu zählt nach den Sommerferien ein Orgelausflug, der sich mit Orgeln befasst, die von Bente bereits restauriert wurden. Zunächst soll es nach Steinhude gehen, wo eine Ende der siebziger Jahre gebaute Orgel klanglich neu gestaltet wurde in einer Kirche, die laut Kupschus eine ähnliche Akustik wie die Sulinger aufweist. Als nächste Station ist Mandelsloh, ein Ortsteil von Neustadt am Rübenberge, geplant: In der Kirche Sankt Osdarg steht eine frühromantische Orgel vom Orgelbauer Philipp Furtwängler. Zum Abschluss steuert die Gruppe den Neustädter Ortsteil Niedernstöcken an, wo in der Sankt-Gorgonius-Kirche eine ebenfalls von Furtwängler gebaute hochromantische Orgel aus dem Jahr 1912 besucht wird.

Ebenfalls in Vorbereitung ist ein Benefizkonzert für den Sulinger Orgelneubau, das Kupschus als „Wandelkonzert“ plant: Es beginnt in der Kirche, wo er auf der alten Orgel Werke von Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart spielt. Nach einer Pause geht es weiter nach Varrel in die Sankt-Marienkirche, wo er auf der dortigen denkmalgeschützten deutschromantischen Orgel kurze französische Orgelstücke spielen wird, um dem Publikum den klanglichen Vergleich zu ermöglichen.

Für die dritte Veranstaltung steht der Termin bereits fest. Dabei handelt es sich um ein „Orgelwochenende“ in der Sankt-Nicolai-Kirche vom 6. bis 8. Oktober. Zum Auftakt am 6. Oktober spielt Kupschus ab 20 Uhr eigens für Orgel geschriebene Werke aus den Richtungen Swing, Rock, Pop und Latin. Am 8. Oktober steht zunächst um 11 Uhr ein von Worbs gestalteter Familiengottesdienst auf dem Programm, bei dem es allerhand rund um Orgeln zu entdecken gibt. Für 17 Uhr ist dann ein klassisches Benefizkonzert geplant, bei dem neben der Orgel auch der Posaunenchor und die Kantorei mitwirken.