Der Endspurt für Nachwuchsbands beim „Reload“ läuft

Von: Harald Bartels

Nicht auf die Contestbühne, aber mit den „Handball-Minis“ des TuS Sulingen geht nun „Reload“-Maskottchen „Leonidas“. © TuS Sulingen

Sulingen – Sich beim „Reload“-Festival in Sulingen vom 17. bis 19. August eine Bühne teilen mit Szenegrößen wie Powerwolf, In Flames oder Trivium? Diese Chance winkt wieder der Siegerformation des Bandcontests, der am Samstag, 22. April, in gewohnter Form im Sulinger Jugendzentrum „Jozz“ ausgetragen werden soll.

Dabei präsentieren sich fünf Nachwuchsbands dem Publikum, das die Gewinner ermittelt – und damit den letzten Slot im Line-up füllt. Noch bis Sonntag, 19. März, können Bands sich per E-Mail an reload_contest@online.de bewerben mit einer Begründung, warum sie auf das Festival gehören, einem Link zum Onlineauftritt der Gruppe (Homepage, Facebook, Instagram), einem Link zum Song auf YouTube, Bandcamp oder anderen Plattformen und einem Bandfoto im Querformat. Einzige Voraussetzungen: Die Gruppe darf noch keinen Plattenvertrag haben und die Mitglieder müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Bis Montag seien bereits 99 Bewerbungen eingegangen, sagt Markus Henke aus dem Kreis der Contest-Organisatoren, „das ist normal“. Einige Nachzügler werde es noch geben, und er rechne mit etwa 110 Bands. Mehr als 160 Einsendungen habe es 2011 gegeben, und seither habe der Andrang abgenommen, aber damals hätten sich auch Gruppen aus Israel oder Ägypten beworben. Heute kämen Bewerbungen maximal aus den europäischen Nachbarstaaten – Schweiz, Österreich, Dänemark oder Niederlande. Unter den Einsendungen seien auch drei Bands, die bereits für den letztlich ausgefallenen Contest 2020 qualifiziert waren, aber „wir sehen sie als neue Bewerber“.

Markus Henke gehört zum Kreis der Contest-Organisatoren. © Privat

Was passiert mit den Einsendungen? „Wir setzen uns einen Tag hin und hören uns alles an“, lacht Henke. Die meisten Bands würden ein Musikvideo schicken in unterschiedlicher Länge, und die Stile reichten von Rock in der Art von AC / DC bis hin zu Punkrock mit Texten in der Landessprache. Bei der Auswahl entscheide jedoch nicht der eigene Musikgeschmack, sondern „wir gehen nach bestimmten Prinzipien vor, so objektiv wie möglich“, betont Henke. Sein erster Eindruck vom bisher gesichteten Material sei: „Das sind alles super Bands, da wird es dieses Jahr ganz schwierig, denen Absagen zu schicken.“

Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr, denn die Fans sollen noch stärker in die Auswahl eingebunden werden. Nach der Auswahl werde man sieben Bands informieren: Vier von ihnen seien per Entscheidung der Jury für den Contest qualifiziert, aus den drei übrigen werde der fünfte Teilnehmer per Online-Voting in der Zeit vom 20. bis 31. März ermittelt.

Ebenso wie die Siegerband des Contests wird auch „Reload“-Maskottchen „Leonidas“ beim Festival vertreten sein. Bis dahin es aber noch in anderer Rolle unterwegs – als Maskottchen für die F-Jugend der Handballabteilung des TuS Sulingen. André Jürgens, Geschäftsführer der „Reload“-Veranstaltungsgesellschaft brachte kürzlich eine Plüschausgabe der „Handball-Minis“ vorbei, und die Kinder hätten den Löwen als neues Teammitglied sofort ins Herz geschlossen, heißt es vom Verein. Die Idee zum Maskottchen stamme von Thomas Abeling, dessen Sohn Leo Teil der F-Jugend ist. Er habe Jürgens angesprochen, der von der Idee gleich begeistert gewesen sei. Für die Umsetzung dankte das Team mit Trainern, Betreuern und Abteilungsleitung den beiden.