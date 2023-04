Den Sulinger Spürhunden auf der Spur bleiben

Von: Harald Bartels

Auf dem Übungsgelände des THW in Sulingen zeigt Ortsbeauftragter Volker Schweers (rechts) den mobilen Empfänger, der die Signale aus dem Halsband von Labrador „Jack“, hier mit seiner Hundeführerin Susanne Schweers, aufnimmt. Möglich wurde die Anschaffung dank der Unterstützung der Olinde-Stiftung, vertreten durch die Vorstandsmitglieder Reiner Schmidt (links) und Ralf Nüßmann. © Bartels

Sulingen – Die Fachgruppe Ortung des Ortsverbandes Sulingen des Technischen Hilfswerks (THW) verfügt nun über ein mobiles GPS-Empfangsgerät für ihre Hundestaffel. Möglich wurde die Anschaffung durch eine Zuwendung der Olinde-Stiftung aus Rehden in Höhe von 700 Euro, die jetzt offiziell von Ralf Nüßmann und Reiner Schmidt aus dem Stiftungsvorstand übergeben wurde. „Wir haben das Gerät schon ausgiebig getestet“, versichert Ortsbeauftragter Volker Schweers lachend.

Im Einsatz werden die Rettungshunde mit einem GPS-Halsband ausgestattet – nicht, um sie wiederzufinden: Damit wird vor allem für die Einsatzleitung der Polizei dokumentiert, welchen Bereich ein Hund bereits abgesucht hat, beispielsweise, wenn es um das Auffinden einer vermissten Person geht. Allerdings verfügte der Ortsverband bisher nur über einen GPS-Empfänger, der fest im Führungsfahrzeug verbaut ist.

Das neue Gerät ist mobil und kann die Signale von bis zu acht Hunden aus einem Umkreis von 13 Kilometern gleichzeitig verarbeiten. Außerdem verfügt es über eine Kamera: „Wir werden es hauptsächlich für die Ausbildung von ,Mantrailern‘ nutzen“, erklärt Volker Schweers. „Mantrailer“ sind die Hunde, die vielen als die klassischen Spürhunde bekannt sind – sie folgen der Geruchsspur eines Menschen. Bei der Ausbildung bewege sich die Person, die gesucht werden soll, vorab mit einem GPS-Sender über das Trainingsgelände und lege so eine digitale Spur. Die sei auf dem Gerät sichtbar und der Ausbilder könne sehen, wie eng der Hund an dieser Spur bleibt, erläutert der Ortsbeauftragte. Zugleich könne es das Verhalten des Teams aus Hund und Hundeführer aufnehmen. „Das hilft auch dabei, dass der Hundeführer lernt, die Entscheidungen seines Hundes zu ,lesen‘.“ Ein wichtiger Aspekt, betont Volker Schweers, denn: „90 Prozent der Fehler passieren am oberen Ende der Leine.“

Mit den Ortsverbänden Sulingen, Ronnenberg und Lohne gibt es in Niedersachsen nur drei, die über eine Hundestaffel verfügen. Auf mehr als 30 Einsätze pro Jahr kommt die Staffel in Hochzeiten laut Volker Schweers, absolviert von Ehrenamtlichen, die ihre Privathunde dem THW dafür zur Verfügung stellen. Derzeit sind hier 14 Teams aktiv: Zwei Hunde sind als „Mantrailer“ im Einsatz, acht leisten Dienst als Trümmer- und Flächensuchhunde, und vier Tiere befinden sich gerade in der Ausbildung, die zweieinhalb bis drei Jahre dauert. Diese Zeit ist gut investiert: „Ein gut ausgebildeter Flächensuchhund kann ein Gebiet von 30 000 Quadratmeter in 20 Minuten absuchen“, sagt Volker Schweers. Diese Fähigkeit müssen die Tiere alle 18 Monate erneut unter Beweis stellen, um weiter eingesetzt werden zu können.

„Eigentlich sind wir voll“, stellt Schweers fest, „aber wir haben noch nie ein gutes Team abgewiesen.“ Die Rasse der Tiere ist dabei egal, viel wichtiger sind eine gute Grundausbildung, ein gutes Sozialverhalten und vor allem ein ausgeprägter Spieltrieb. Der erst bewege den Hund dazu, auf die Suche zu gehen, denn: „Er macht das ja nicht für uns.“ All diese Fähigkeiten muss ein Hund bereits mitbringen, bevor er die Ausbildung beim THW beginnt, „wir können hier keine Aufbauarbeit leisten.“

Die Ausbildung betrifft nicht nur die Hunde, sondern auch die Hundeführer: Alle absolvieren zunächst die normale THW-Grundausbildung, bevor sie diese Spezialausbildung erhalten. Das hat ganz praktische Gründe, sagt Volker Schweers, und macht das deutlich am Beispiel eines Einsatzes jüngst im Erdbebengebiet in der Türkei: Da finde das Team eine Person in den Trümmern, und der Hundeführer könne gleich mit der Bergung beginnen, anstatt darauf warten zu müssen, dass der übrige Trupp nachrückt.

Und trotz aller Ausbildung ist der Ortsbeauftragte davon überzeugt, noch längst nicht das volle Potenzial der Tiere zum Vorschein zu bringen: „Was wir vom Können des Hundes abgreifen, ist nur die Spitze des Eisbergs.“

„Es ist total faszinierend, was man mit Hunden machen kann“, findet Ralf Nüßmann. „Dass Hund und Mensch Hilfe bekommen, ist Ziel unserer Unterstützung.“ Bisher hat die Olinde-Stiftung vor allem die Ausbildung von Assistenz- und Therapiebegleithunden unterstützt (wir berichteten), und derzeit gibt es Anfragen von drei Schulen aus dem südlichen Landkreis Diepholz. Für weitere sei man immer offen, habe aber noch nie so viele wie derzeit erhalten. „Wir sind eine kleine Stiftung, und deshalb können wir in diesem Jahr keine weiteren Anfragen mehr erfüllen“, räumt Nüßmann ein. Daher sei man dankbar, wenn sich weitere Spender finden, die die Arbeit der Stiftung unterstützen möchten. „Gerne können die Spender bei der Auswahl der Projekte mitbestimmen.“