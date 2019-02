Sulinger Senioren- und Behindertenbeirat plant Selbsthilfegruppe

+ Eva Kurth, Sprecherin des SBB Sulingen. Foto: Schlotmann

Sulingen - Von Carsten Schlotmann. Demenz verändert alles - den kranken Menschen; ebenso das Umfeld. Das wissen auch die Mitglieder des Senioren- und Behindertenbeirates der Stadt Sulingen. Sie beraten heute, Mittwoch, über die Gründung einer Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzkranken (19.30 Uhr, Caféteria Service-Wohnanlage Mittendrin I an der Langen Straße). Hilfestellung geben die Mitarbeiter der Beratungsstelle Kibis (Kontakt, Information, Beratung im Selbsthilfebereich) der Interessengemeinschaft Gesundes Leben mit Sitz in Barnstorf (Igel). An welchen Tagen sich die in Gründung befindliche Gruppe trifft, ist noch offen. Ort der Zusammenkünfte ist voraussichtlich das „Haus der Gesundheit“ der AOK an der Langen Straße.