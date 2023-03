Defekter Verteilerkasten verursacht Kellerbrand in Sulingen

Von: Harald Bartels

Zu einem Kellerbrand wurden die Feuerwehren Sulingen, Klein Lessen, Groß Lessen, Nordsulingen und Rathlosen gerufen. © Bartels, Harald

Unter dem Stichwort „Kellerbrand“ wurden am Freitag um 7.58 Uhr die Feuerwehren aus Sulingen und Klein Lessen alarmiert und wenig später auch die Wehren aus Groß Lessen, Nordsulingen und Rathlosen.

Nach Angaben von Feuerwehrkreispressesprecher Jens Seeker bemerkten die ersten Einsatzkräfte in einem Mehrfamilienhaus an der Straße „In den Feldgärten“ in Sulingen Rauch, der im Treppenhaus aufstieg. Bei einer Suche unter schwerem Atemschutz wurde keine Person mehr im Gebäude aufgefunden. Im Keller selbst konnten die Einsatzkräfte einen Verteilerkasten als Brandherd ermitteln. Während Mitarbeiter des Netzbetreibers Westnetz zur Vorsicht die Strom- und Gaszufuhr unterbrachen, löschten die Feuerwehren das Feuer.

Bei einer Person bestand der Verdacht, dass sie Rauchgas eingeatmet haben könnte; sie wurde zur Kontrolle dem Rettungsdienst übergeben, der mit zwei Rettungswagen und einem Notarztwagen ebenso vor Ort war wie auch Beamte der Polizei und Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die 43 Feuerwehreinsatzkräfte, darunter 14 Atemschutzgeräteträger, beendet.