Das Repair Café in Sulingen soll wieder öffnen

Von: Harald Bartels

Teilen

Die Premiere des Repair Cafés im Oktober 2017. Archi © Schlotmann

Sulingen – Nachhaltigkeit ist ein Stichwort, das angesichts von Klimawandel und Preissteigerungen nie an Aktualität verloren hat. Diesem Gedanken verschrieben haben sich die Organisatoren des Sulinger Repair Cafés – das Angebot ruht jedoch seit März 2020. Nun laufen die Vorbereitungen für einen Neustart.

Das Konzept des Repair Cafés stammt aus Amsterdam. Die Idee: Hier treffen Handwerker oder handwerklich begabte Menschen zusammen mit Interessierten, die ein defektes Gerät gerne reparieren wollen, aber dabei fachliche oder tatkräftige Unterstützung benötigen. „Der Zuspruch war zuletzt sehr gut“, sagt Markus Liebs, einer der Köpfe hinter dem im Oktober 2017 gestarteten Projekt im Mittelzentrum. Zu den monatlichen Terminen in der Tagesstätte „Taff“ in Sulingen seien jeweils zwischen zehn und 15 Personen gekommen. Die Altersstruktur sei bunt gemischt gewesen, aber „gut die Hälfte war ,60 plus‘ – sie haben wahrscheinlich noch das Gen, Sachen zu reparieren und nicht gleich durch etwas Neues zu ersetzen“, erläutert Markus Liebs. Die Quote der Geräte, die wieder in Betrieb gebracht werden konnte, habe konstant bei 50 Prozent gelegen. Unter Corona habe man das Projekt jedoch ruhen lassen müssen, wegen der Abstandsregelungen.

Es gebe allerdings regelmäßig Nachfragen, wann es denn wieder losgehe, und das von unterschiedlichen Personen, berichtet er.

Das Repair Café habe jedoch immer zwei Bestandteile gehabt, die zusammengehörten: auf der einen Seite das Reparieren von Gegenständen, damit sie länger im Umlauf bleiben, und auf der anderen Seite das Café, um eine Möglichkeit zu haben, mehr Menschen zu involvieren. Dafür suche man derzeit nach einem Ort, an dem beides möglich ist.

„Idealerweise wollen wir mit dem Repair Café im Frühjahr oder Sommer wieder starten“, kündigt Markus Liebs an.