Das Reinemachen nach dem Reload Festival in Sulingen

Von: Harald Bartels

Teilen

Einen Großteil der Fundsachen hält Beate Neidhardt bereits versandfertig bereit. © Bartels

Sulingen – Das Reload Festival 2022 ist Geschichte, nun wird aufgeräumt. Nicht nur die Bühnen, Stände und sonstigen Aufbauten werden beseitigt, sondern auch die Hinterlassenschaften der mehr als 12 000 Besucher – und dabei ist diesmal weniger zu tun als bei vorigen Veranstaltungen.

Genaue Zahlen über die angefallene Müllmenge habe er noch nicht von der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) des Landkreises vorliegen, sagt Malik Tharia, zuständig für die Infrastruktur des Festivals, auf Nachfrage. Generell lasse sich aber festhalten, dass die Reinigung des gesamten Geländes inklusive der Campingplätze diesmal „ohne utopischen Aufwand“ zu bewältigen gewesen sei.

Die erste Reinigung sei durch einen externen Dienstleister bereits abgeschlossen, und es sei ein Tag zur Nachreinigung angesetzt, wenn die große Hauptbühne und die Bauzäune vollständig abgebaut seien.

Mit einem großen Elektromagneten werden metallische Hinterlassenschaften eingesammelt. © Reload

Verantwortlich sei zum einen ein verbessertes Müllkonzept: Es habe mehr Mülleimer gegeben, die zudem besser verteilt gewesen seien, das Reinigungspersonal sei bereits während des Festivals präsent gewesen und nicht erst hinterher, und auf den Campingplätzen seien „Müllvierecke“ aus Bauzäunen eingerichtet gewesen, wo die Besucher ihre Müllsäcke hineinwerfen konnten: „Das ist da gesammelt innerhalb der zwei Meter hohen Zäune, da fliegt auch nichts weg.“

Zum anderen sei bei den Besuchern auch ein gesteigertes Bewusstsein für Müllvermeidung festzustellen, betont Tharia. In diesem Jahr habe er keine Möbel oder Pavillons gesehen, die von Besuchern zurückgelassen wurden, lediglich Grillroste habe der große Elektromagnet aufgesammelt, mit dem das Gelände bereits abgefahren wurde.

Fundsachen warten im Rathaus

Weniger als in den Vorjahren sei auch bei den Fundsachen angefallen, berichtet Beate Neidhardt vom Ordnungsamt der Stadt Sulingen. Was an persönlichen Gegenständen zurückblieb, ist bereits bei ihr im Fundbüro gelandet. Alles, was einer bestimmten Person mit Adresse zugeordnet werden konnte, ist bereits versandfertig verpackt und wird den Eigentümern gegen Erstattung der Auslagen zugeschickt. Alles Weitere, darunter Uhren, Schlüssel oder Sonnenbrillen, wird verwahrt in der Hoffnung, dass sich die Eigentümer melden.

Es habe auch schon Anfragen per Telefon oder E-Mail von den Besuchern des diesjährigen Festivals gegeben, so Neidhardt. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, verloren gegangene Gegenstände online zu melden. Die Meldungen würden mit den vorliegenden Fundsachen verglichen, und bei Übereinstimmung gebe es eine Rückmeldung, erläutert sie das Verfahren.