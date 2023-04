Das Publikum im Sulinger „Jozz“ entscheidet beim Bandcontest

+ © Privat Als „Special Guests“ sind „Macclesfield“ aus Hannover beim „Reload“-Bandcontest dabei. © Privat

Sulingen – Sechs Bands nacheinander – bei manchen Festivals ist das schon ein komplettes Tagesprogramm. In Sulingen ist es der Teilnehmerkreis für den „Reload“-Bandcontest am Samstag, 22. April, im Jugendzentrum „Jozz“.

Vier Bands haben sich aus mehr als 100 Einsendungen durchgesetzt und die Jury von ihren Live-Qualitäten überzeugt. Zu ihnen zählt aus Saarbrücken die Formation „Alexis In Texas“, die sich dem Genre Metalcore zuordnen. Aus Osnabrück stammt die Gruppe „Chiffre“, die sich dem Modern Metal zu Hause sieht – Metalcore und Hardcore, gemischt mit Anklängen der Achtziger. Das Hamburger Duo „Hafensängers“ steht dagegen für Punkrock – oder „Fernweh-Punk“, wie sie es selbst nennen. Im Electronicore ist das Quartett „Not My Art“ aus Bremen musikalisch unterwegs.

+ Not My Art aus Bremen. © Thorben Ziegler

Geplant war, dass die fünfte Band für den Contest per Onlinevoting bestimmt wird (wir berichteten). Die meisten Likes beim Voting erhielt „Alligator Fight Club“ aus Heide in Schleswig-Holstein. Sie und ihr Alternative Rock setzten sich durch gegen „Head Gear“ aus Bremen, die Modern Metal spielen. Der Stimmenunterschied zwischen beiden Bands war aber denkbar gering – und einige der Votes gaben Anlass zu Nachfragen. In einer Pressemitteilung, die von den „Reload“-Verantwortlichen dazu veröffentlicht wurde, heißt es, dass es zu Unregelmäßigkeiten durch sogenannte Bots kam, also durch für solche Zwecke geschriebene Computerprogramme. Nach Erkenntnissen der Verantwortlichen seien aber beide Bands davon betroffen gewesen und hätten die Bots auch nicht in Auftrag gegeben. „Da es jetzt schwierig ist, jede Stimme einzeln zu 100 Prozent zu verifizieren und da die Plätze eins und zwei sehr nahe beieinander lagen, haben wir uns dazu entschlossen, beide Bands zum Contest fahren zu lassen“, heißt es in der Mitteilung.

+ Hafensängers aus Hamburg. © Privat

„Wir haben mit beiden Bands gesprochen, und die wussten auch nicht, wie ihnen geschieht“, sagt Markus Henke, einer der Contest-Organisatoren. Nach Rücksprache mit dem „Jozz“ sei auch klar: „Wir kriegen sechs Bands abgebildet.“ Insgesamt werden es sogar sieben Acts sein: Als „Special Guests“ spielen „Macclesfield“ aus Hannover. Sie wurden unter anderem damit bekannt, dass sie sich neun Mal für die Teilnahme am Eurovision Song Contest bewarben; für sechs verschiedene Nationen.

+ Chiffre aus Osnabrück. © Privat

Am Ablauf wird nichts verändert: Die Reihenfolge der Auftritte wird am Abend selbst ausgelost, und dann haben die sechs Bands jeweils 25 Minuten Zeit, um das Publikum für sich zu begeistern. Einzig der Beginn wird etwas vorverlegt: Die Auftritte beginnen bereits um 19 Uhr, Einlass ist daher ab 18.15 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.

+ Alligator Fight Club aus Heide. © Privat

War das Onlinevoting eine einmalige Angelegenheit, oder wird es das auch künftig wieder bei der Auswahl der Contestteilnehmer geben? Markus Henke findet eine klare Antwort: „Von meiner Seite definitiv nie wieder!“ Zwar habe es damit mehr Aufmerksamkeit für das Reload Festival (17. bis 19. August in Sulingen) und den Wettbewerb gegeben, aber: „Wir haben die ganze Maschinerie unterschätzt, die wir damit in Gang gesetzt haben.“ Dennoch kann er der Geschichte auch etwas Gutes abgewinnen: „Positiv ist, dass alle Teilnehmer schon miteinander vernetzt sind und sich die Organisation teilen. Es gibt keinen ,Hate‘ untereinander, sondern alle freuen sich auf einen geilen Abend zusammen.“

+ Head Gear aus Bremen. © Privat