Das neue Sulinger Stadtmobiliar ist nahezu komplett

Von: Harald Bartels

Für das Foto probieren Fachbereichsleiter Andreas Nordloh, Projektbetreuerin Stefanie Eitling und Bürgermeister Patrick Bade (von links) die Spielpunktgeräte auf dem Neuen Markt aus. © Bartels

Sulingen – Die beiden bunten Spielpunktgeräte auf dem Neuen Markt an der Langen Straße in Sulingen sind ein Hingucker – und zugleich Teil des neuen Stadtmobiliars, dessen Aufstellung nahezu abgeschlossen ist.

Neben den Spielgeräten umfasst das Mobiliar laut Andreas Nordloh, Leiter des Fachbereichs III (Bauen, Planung und Ordnung) der Sulinger Stadtverwaltung, insgesamt 13 Bänke und fünf sogenannte Hockerbänke ohne Rückenlehne, 15 Abfalleimer und 27 Fahrradanlehnbügel. Noch aufgestellt werden in Kürze 26 Pfosten an drei Kreuzungsbereichen der Langen Straße, als Ersatz für die alten Holzpfähle.

Die Kosten für die Möbel und Gestaltungselemente belaufen sich laut Nordloh auf rund 135 000 Euro, zu 90 Prozent gedeckt durch Fördermittel: Das Stadtmobiliar ist als Maßnahme zur Stärkung der Haupteinkaufsstraße in Sulingen ein Teil des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt“ des Landes Niedersachsen, finanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und aufgelegt als Teil der Reaktion der EU auf die Covid-19-Pandemie.

„Wir hatten die Pläne für das Stadtmobiliar schon in der Schublade, sonst hätten wir das gar nicht so schnell umsetzen können“, sagt Bürgermeister Patrick Bade. Das Konzept geht zurück auf die Vorarbeit des Arbeitskreises „Tapetenwechsel“ (wir berichteten). Damit gibt es mehr Bänke in der Innenstadt als vorher – die rege genutzt werden, wie Bade beobachtet hat: „Es gibt viele positive Rückmeldungen.“

„Wir müssen sehen, ob wir die Standorte der Bänke noch optimieren“, kündigt Andreas Nordloh an, „und wir würden uns freuen, wenn der eine oder andere Fahrradständer, der optisch nicht so gut zu den Anlehnbügeln passt, entfernt würde.“ Das neue Mobiliar soll auf die Innenstadt beschränkt bleiben, für den Stadtsee beispielsweise gebe es andere Anforderungen.

Die alten Sitzmöbel werden nicht entsorgt, sondern – soweit möglich – andernorts weiter genutzt, wie etwa bereits am Ortschaftsbrunnen vor dem Rathaus. „Es sind schon von den Bürgern zahlreiche Vorschläge für Standorte eingegangen. Aber wir haben gar nicht so viele Bänke“, verrät der Fachbereichsleiter.