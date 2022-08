Der kurze Weg zum Facharzt in der Klinik Sulingen

MVZ

+ © Bartels Im neuen MVZ in Sulingen (von links): Nadine Brandt, Dr. Gurdeep Singh, Thomas Abeln, Ramona Schumacher und Ralph Ehring. © Bartels

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Harald Bartels schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sulingen – Die Klinik in Sulingen erweitert ihre Behandlungsmöglichkeiten und betreibt seit dem 15. Juli im Haus ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ).

Das MVZ biete eine ambulante Sprechstunde für Chirurgie und Orthopädie, erläutert Nadine Brandt, organisatorische Leiterin MVZ und ambulante Dienste. Dazu gehörten sowohl Untersuchungen, bei Bedarf auch in der Röntgenabteilung, und ambulante Operationen.

Die Idee dahinter sei, neben den stationären Leistungen in den Kliniken auch ambulante Leistungen anzubieten, ergänzend zu den Arztpraxen, so Ralph Ehring, Geschäftsführer des Klinikverbundes im Landkreis Diepholz. Der große Vorteil sei, dass hier nicht lange auf einen Facharzttermin gewartet werden müsse, eine mögliche Behandlung könne durch den Arzt erfolgen, der auch untersucht habe, und auch die Nachsorge nach einem stationären Aufenthalt könne hier erfolgen. „Das ist ein ganz niedrigschwelliges Angebot“, sagt er: „Ein MVZ haben wir schon in Diepholz und Twistringen, und Sulingen erweitert nun unser Portfolio.“

Untergebracht in den Räumen der Bereitschaftspraxis

Die Patienten suchten sich in der Regel schon ihre passenden Fachärzte, aber das sei oft mit langen Wartezeiten auf einen Termin verbunden, so Ehring. Im MVZ dagegen könnten sie unkompliziert einen Facharzt sehen, und bei der Behandlung werde auf die gesamte Expertise des Klinikverbundes zurückgegriffen. Und: „Von hier aus ist es leichter, einen Termin im Klinikverbund zu bekommen.“

Untergebracht ist das MVZ in der Klinik in den Räumen der Bereitschaftspraxis. Die werde ja außerhalb der hausärztlichen Sprechstunden genutzt und habe daher die meiste Zeit leer gestanden. „Für uns war das eine glückliche Fügung, weil wir das MVZ gerne im Haus haben wollten“, sagt der Geschäftsführer.

Bisher 30 Patienten pro Tag

Behandelt werden die Patienten im MVZ von Thomas Abeln, Facharzt für Chirurgie, und Dr. Gurdeep Singh, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Beide seien bereits im MVZ in Twistringen tätig gewesen, so Brandt. Dazu habe man die Mitarbeiter der ehemaligen Praxis von Dr. Seref Tan in Sulingen übernehmen können und weitere Kräfte eingestellt.

Das Angebot werde laut Singh gut angenommen. Pro Vormittag seien es bisher durchschnittlich etwa 30 Patienten: „Der Andrang ist enorm“, fügt Brandt hinzu. An den Standorten, an denen ganztägig Sprechstunden angeboten würden, seien es 100 Patienten pro Tag, weiß Ehring.

In Sulingen können die Patienten die Sprechstunde nach Terminvereinbarung aufsuchen montags bis mittwochs von 8 bis 12 Uhr, donnerstags durchgehend von 8 bis 16 Uhr sowie freitags im wochenweisen Wechsel entweder von 10 bis 12 Uhr oder von 14 bis 16 Uhr. „Das wollen wir aber gerne ausbauen“, betont Ramona Schumacher, administrative Leitung MVZ und ambulante Dienste. Die Termine lassen sich derzeit telefonisch vereinbaren (Tel.: 0 42 71 / 8 23 30 00) montags bis mittwochs sowie freitags jeweils von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 8 bis 16 Uhr.