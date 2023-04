Das Miteinander steht im Vordergrund

Von: Harald Bartels

Das Mitmach-Buffet war beim letzten Begegnungsfest ein beliebter Anlaufpunkt im Gemeindezentrum. © Kurth-Schumacher

Sulingen – „Willkommen“ steht in großen Lettern auf der Einladung – und auch noch auf Persisch, Kurdisch, Französisch, Ukrainisch, Arabisch und Englisch: Die Flüchtlingsinitiative Sulingen bittet zum interkulturellen Sommerfest, das am Samstag, 6. Mai, von 16 bis 19 Uhr im Gemeindezentrum der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde an der Edenstraße in Sulingen gefeiert werden soll.

Das Motto der Veranstaltung lautet „Miteinander“, sagt Hartmut Bublitz aus dem Kreis der Organisatoren: „Wir wollen miteinander essen, trinken, Spiele machen, kreativ sein – und vor allem ins Gespräch kommen.“ Wie bei den früheren Begegnungsfesten soll es ein Buffet geben, zu dem jeder Gast etwas beitragen kann und soll. „Vor allem die Geflüchteten sind schon mitten in den Planungen dafür“, verrät Bublitz. Für Kinder und Jugendliche sind Spiele in Vorbereitung, auch eine Schminkecke soll eingerichtet werden. Um das Ins-Gespräch-Kommen zu erleichtern, bereiten die Organisatoren Überraschungen vor, und auch Hilfsmittel zum Überwinden sprachlicher Hürden stehen bereit. Zudem hoffen die Veranstalter wieder auf gesangliche und tänzerische Einlagen, außerdem wird an einer Infotafel gearbeitet, die Wissenswertes über die Situation der Geflüchteten in Sulingen zusammenfasst.

„Wir wollten kein Fest, wo man nur hingeht, etwas isst und wieder nach Hause geht“, betont Bublitz. Vielmehr soll es durch die Gespräche gelingen, zueinander auch eine emotionale Beziehung aufzubauen – auch, indem die Sulinger erfahren, wie die Geflüchteten leben und warum sie hier leben. Besonders erfreulich ist in diesem Zusammenhang, wie offen die Sulinger Geschäfte dafür waren, die Plakate für das Fest aufzuhängen, findet Bublitz.

Ausgerichtet wird das Fest von der Flüchtlingsinitiative in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde. Zudem unterstützt „House of Resources Osnabrück-Diepholz“ die Veranstaltung als Projekt zur Förderung der Gemeinschaft mit einem Zuschuss. Die ersten Überlegungen zum Fest habe es im vergangenen Sommer gegeben, zu Jahresbeginn hätten die konkreten Vorbereitungen begonnen. „Die Vorbereitungsgruppe hat einen relativ kleinen Kern, aber es gibt viele Helfer.“ Der gemeinsame Wunsch aller Beteiligten: „Wir hoffen auf rege Beteiligung beim Fest – nicht nur von den Geflüchteten, sondern auch von den Sulingern.“