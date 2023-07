MSG Sulinger Land: Das erste eigene Trainingsmotorrad ist da

+ © Bartels Auf dem neuen Trainingsmotorrad haben Mathilda (sechs Jahre) und Ole (acht Jahre) schon einmal probehalber Platz genommen unter den Augen von Michael Zaudtke, Lutz Kordes und Leon Franz (hinten von links). © Bartels

Der Aufbau der Motorradrennsparte der MSG Sulinger Land geht weiter voran - und ein wesentlicher Motor dabei soll ein Trainingsmotorrad sein. Es steht jetzt zur Verfügung und kann - obwohl es 80 km/h schnell fährt - auch von Kindern genutzt werden.

Sulingen – Neuigkeiten von der Motorradrennsparte der Motor-Sport-Gemeinschaft (MSG) Sulinger Land im ADAC: Am Donnerstag nahmen Leon Franz und Lutz Kordes für die Sparte das erste eigene Trainingsmotorrad von Michael Zaudtke, Inhaber des Sulinger Fachgeschäfts „Zausel’s Motorräder“ in Empfang.

Das Zweirad, eine IMR 140R mit 14 Pferdestärken und bis zu 80 Stundenkilometer schnell, kann laut Franz sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen gefahren werden. Gedacht ist es dafür, Neueinsteigern und Mitgliedern, die noch nicht über ein eigenes Motorrad verfügen, die Teilnahme am Trainingsbetrieb zu ermöglichen. Finanziert hat es die Sparte aus eigenen Mitteln, und angeschafft wurde es über Zaudtke, der mit seiner Meisterwerkstatt auch die Wartung sicherstellt. Die soll so aber in Grenzen halten: „Diese Motorräder halten viel aus, sie laufen sehr solide und robust“, betont Franz. Der Bestand soll in Kürze um eine zweite Maschine erweitert werden. „Für Kinder ist das eine tolle Sache“, findet Zaudtke.

Die Anfang des vergangenen Jahres gegründete Sparte (wir berichteten) befindet sich immer noch im Aufbau – „es entwickelt sich“, sagt Kordes. Zehn Aktive gibt es derzeit: Die jüngsten Neuzugänge sind zwei Elfjährige aus Weyhe, aber auch Mitglieder mit Rennsporterfahrung gibt es, überwiegend aus dem Sulinger Land, aber auch aus dem Raum Vechta.

Trainiert wird vorerst auf dem Parkplatz des ehemaligen Neag-Geländes an der Ölstraße in Voigtei, und die Termine werden in einer eigenen WhatsApp-Gruppe abgestimmt. Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen; sie können per E-Mail an motorrad@msg-sulingen.eu Kontakt aufnehmen. Schutzkleidung sollte zum Training getragen werden, aber zum „Hereinschnuppern“ können auch Stücke bereitgestellt werden.