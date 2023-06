Das Einkaufen mit der „SulingenCard“ wird vorbereitet

Von: Harald Bartels

Das Verfahren zur Teilnahme an der „SulingenCard“ erläuterte Mirco Kohröde (sitzend) den interessierten Vertretern der Mitgliedsbetriebe. © Bartels

Sulingen – Beim Einkauf in Sulinger Geschäften dürfte in nächster Zeit vermehrt eine neue Plastikkarte beim Bezahlen gezückt werden: Die Werbegemeinschaft Initiative Sulingen führt die „SulingenCard“ ein.

Dahinter verbirgt sich ein digitales Gutscheinsystem, das die alten, rein in Papierform bestehenden Gutscheine ablöst (wir berichteten). Den Anstoß dazu gab die Stadt Sulingen, berichtete bei einem ersten Informationstermin für Mitgliedsbetriebe am Montagabend Claas Gerdes. Er bildet zusammen mit Mirco Kohröde und Thomas Wolter im Initiative-Vorstand den Kreis, der die Einführung des Systems begleitet. Hintergrund ist der Wunsch der Stadtverwaltung, die bisherige Form der leistungsorientierten Bezahlung umzuwandeln in eine steuerfreie Sachzuwendung per Gutschein. „Das ist eine tolle Geschichte für unsere 220 Mitarbeiter“, sagte Sulingens Wirtschaftsförderer Andreas Nordloh. Unter ihnen sind die neuen „SulingenCards“ bereits ausgegeben worden, und „sie würden gerne ihr Geld ausgeben.“ Damit das Geld in Sulingen bleibe, sollten möglichst viele heimische Betriebe mitmachen; „Die Initiative hat schon viel Vorarbeit geleistet.“

„Wir wollen einen Mehrwert für unsere Mitglieder schaffen“, betonte Kohröde. Deswegen ist die Teilnahme sowohl als Arbeitgeber, der die Karten an seine Mitarbeiter ausgibt, als auch als Stelle zum Einlösen der Gutscheine auf Mitglieder der Initiative beschränkt. Kosten fallen für sie nicht an. Neben der Stadt haben bereits weitere Mitglieder angekündigt, die Karten an ihre Mitarbeiter auszugeben. Sie erhalten jeweils eine Karte, die mit einem Strichcode personalisiert ist. Auf diese Karte laden die Arbeitgeber ein Guthaben, das für Einkäufe genutzt werden kann. Bei den einlösenden Geschäften wird der Guthabenstand in Echtzeit aktualisiert, und das monatliche Guthaben kann auch für größere Anschaffungen angespart werden.

Mit den alten Gutscheinen haben laut Wolter die derzeit 37 teilnehmenden Einzelhändler einen Umsatz von etwa 5 000 Euro im Jahr generiert. Dank der Nutzung durch Arbeitgeber erwarten die Verantwortlichen einen Umsatz „im sechsstelligen Bereich“, ergänzte Gerdes, und mehr als 20 Geschäfte haben bereits ihre Teilnahme angekündigt.

Die Ausgabe der Karten durch Arbeitgeber ist aber nur der erste Schritt: Voraussichtlich ab Herbst können die Gutscheine auch als Geschenkguthaben, ähnlich wie sie jetzt schon für verschiedene Anbieter im Handel erhältlich sind, erworben werden. Dabei ist, wie Kohröde erklärte, nur der Strichcode von Bedeutung. Daher sind die Gutscheine nicht auf Karten aus Kunststoff beschränkt: Der Code kann auch in anderer Form, etwa gedruckt auf Papier oder Luftballons, verwendet werden. Mitglieder der Initiative können ihr Interesse an einer Teilnahme per E-Mail (gutschein@initiative-sulingen.de) signalisieren.