Dank an treue „Lloydianer“

Sulinger Schuhhersteller verabschiedet Mitarbeiter in Ruhestand und ehrt Jubilare

+ Die Mitarbeiter, die in den Ruhestand verabschiedet wurden. - Foto: Lloyd Shoes

Mellingh./Sulingen - 34 „Lloydianer“, deren Partner, Vorgesetzte und Kollegen begrüßte Personalleiter Gordon Behrens zu einer Feier im Hotel- und Gesellschaftshaus Märtens in Mellinghausen, in deren Rahmen Arbeitsjubilare des Sulinger Schuhherstellers Lloyd Shoes gewürdigt und Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet wurden, teilt Margret Horstmann seitens der Personalabteilung mit.