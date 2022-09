„Dämmershoppen“ ist Absicht im Sulinger E-Center

Von: Harald Bartels

Über die Lichtsteuerung regeln Marc Steen und Kathrin Wilker die Beleuchtung der Gänge im Markt runter. © Bartels

Sulingen – Wenn es in diesen Tagen gegen Abend schlagartig dunkler wird im Sulinger E-Center, dann ist das keine Fehlfunktion, sondern so gewollt: Seit Kurzem ist ab 19.30 Uhr im Markt nur noch ein Drittel der Beleuchtung in Betrieb.

„Wir haben vor zwei Monaten mit den Überlegungen begonnen“, erläutert Geschäftsführer Marc Steen. Von der Edeka habe man eine „Energiecheckliste“ bekommen, worauf geachtet werden kann im Alltag, und die sei man Punkt für Punkt durchgegangen. Hauptpunkte sind Kühlung und Beleuchtung.

Die Beleuchtung ist zwar, nicht zuletzt nach dem Umbau 2021, durchgängig auf stromsparende LED-Technik umgestellt worden, verbraucht aber natürlich weiterhin Energie. Die neue Kühlanlage, die seit November in Betrieb ist, habe geholfen „gut über den heißen Sommer zu kommen“, sagt Steen, aber ganz ohne Strom komme auch sie nicht aus: „Nur zehn Prozent unserer Energiekosten sind Erdgas, 90 Prozent sind Strom“, macht er deutlich. Die Verträge mit dem Stromversorger liefen zwar noch bis zum 31. Dezember, und „wir sind nicht gekündigt worden“, betont der Geschäftsführer – dennoch müsse man vorbeugend Maßnahmen ergreifen: „Wir sehen einem interessanten Jahr entgegen.“

Beleuchtung wird reduziert

Die größten Einschnitte gibt es nun beim Licht: Derzeit ist im Markt in der Zeit von 7 bis 8.30 Uhr sowie von 19.30 bis 21 Uhr nur ein Drittel der Beleuchtung aktiv. Bisher sei diese Verdunkelung das Zeichen für eine baldige Schließung des Marktes gewesen, aber die Öffnungszeiten blieben unverändert. Zudem sind die Werbebeleuchtung außen und die Parkplatzbeleuchtung nun beschränkt auf den Zeitraum von 6 bis 21 Uhr. „Wir haben uns da ,herangetestet‘ “, erläutert Marc Steen. Zunächst sei das in den frühen Öffnungsstunden am Vormittag ausprobiert worden: „Die Reaktion der Kunden war positiv – jeder macht sich Gedanken wegen der Kosten.“ Für Kunden, die dann Dinge im Markt schlechter erkennen können, sei auch immer Personal da, um zu helfen, betont Kathrin Wilker aus der Marktleitung, und die Lampen könnten einzeln eingestellt werden. Keine Abstriche soll es hingegen bei der Weihnachtsbeleuchtung geben: „Die wollen wir nicht anpassen, sondern damit positive Stimmung verbreiten“, sagt sie.

Die Frischetheken für Fleisch und Wurstwaren sowie für Käse schließen um 20 Uhr, die für Fisch sogar schon um 19 Uhr. Die Selbstbedienungsregale für alle Bereiche stünden aber unverändert zur Verfügung. Zudem könnten Kunden, die es nicht bis zur Schließung der Theken in das E-Center schaffen, auch Bestellungen für bestimmte Artikel abgeben. Diese würden im Kühlbereich gelagert und könnten während der Öffnungszeiten „jederzeit herausgeholt werden“, versichert Wilker.

Verantwortliche hoffen auf Verständnis der Kunden

Schon im Vorfeld sei in den Nebenräumen des Marktes die Beleuchtungssteuerung auf Bewegungsmelder umgestellt worden und man habe die Kühlanlage noch einmal überprüft, zählt Marc Steen weitere Schritte auf. Im Markt selbst werde die Temperatur auf 19 Grad Celsius gesenkt. Das sei für die Kunden in normaler Bekleidung kaum spürbar. „Das betrifft eher unsere Mitarbeiter, aber da haben wir durch entsprechende Arbeitsbekleidung vorgesorgt.“

Viel mehr könne man nicht tun, und diese Maßnahmen sollten befristet bleiben. „Wir hoffen auf das Verständnis unserer Kunden“, sagt Steen.

Für den Rewe-Markt in Sulingen sind bisher noch keine derartigen Vorkehrungen getroffen worden, erklärt Daniel Hansing auf Anfrage der Redaktion. Allerdings gebe es hier ebenfalls Überlegungen zu Energiesparmaßnahmen.