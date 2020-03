Sulingen - Fünf der aktuell 35 Bewohner der Senioreneinrichtung Landhaus Barrien in der Sulinger Ortschaft Groß Lessen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte am Sonntagnachmittag Einrichtungsleiterin Heike Brand auf Anfrage.

Coronavirus erreicht Seniorenheim Landhaus Barrien in Sulingen-Groß Lessen

erreicht in Covid-19 : 5 von 35 Bewohnern nachweislich mit Erreger Sars-CoV-2 infiziert

: 5 von 35 Bewohnern nachweislich mit Erreger infiziert Leiterin von Seniorenheim kritisiert Gesundheitsamt im Landkreis Diepholz

Die Bewohner, darunter auch Demenzkranke, habe man schon am Donnerstag, nach dem Erkennen ersten Anzeichen einer möglichen Erkrankung mit Covid-19, isoliert. Zehn der insgesamt 40 Mitarbeitern der Einrichtung, die im direkten Kontakt mit den erkrankten Bewohnern standen, befinden sich demnach aktuell in Quarantäne. Wer wann das Coronavirus in die Senioreneinrichtung getragen hat, sei laut Heike Brand noch nicht geklärt. Die Recherchen dauern demnach noch an.

Schon am 12. März habe man das Landhaus Barrien komplett von der Außenwelt abgeriegelt. „Vor der vom Landkreis Diepholz erlassenen Allgemeinverfügung“, erklärt die Einrichtungsleiterin, „um uns und unsere Bewohner zu schützen.“ Brand gehe davon aus, dass sich der Erreger Sars-CoV-2 zu diesem Zeitpunkt bereits in dem Haus befunden hatte.

+ Das Landhaus Barrien in der Sulinger Ortschaft Groß Lessen: Fünf Bewohner sind mit dem Corona-Virus infiziert. © Carsten Schlotmann

Corona? Sechs Bewohner mit erhöhter Körpertemperatur

Nachdem die Mitarbeiter der Senioreneinrichtung am Donnerstag vergangener Woche zunächst bei sechs Bewohnern erhöhte Körpertemperatur ausgemacht hatten, habe man sofort eine Ärztin informiert. „Sie nahm Abstriche.“ Freitagmorgen habe das Ergebnis der Untersuchungen vorgelegen und die Ärztin das Gesundheitsamt informiert.

Erst am Samstag erfolgte laut Heike Brand dann ein Rückruf durch einen Mitarbeiter vom Landkreis Diepholz. „Wir haben auf Hilfe gehofft, wurden mit Vorwürfen überschüttet, warum wir die Fälle nicht gemeldet hätten“, erklärt Heike Brand, „obwohl die Ärztin vor Ort war und das Ergebnis der Untersuchung weitergegeben hat. Wertschätzung der Arbeit in der Pflege geht anders.“

Von der Heimaufsicht auferlegte Hygienebestimmungen habe man ständig zu 100 Prozent erfüllt, versichert Heike Brand – und spricht im gleichen Atemzug von „fehlender Unterstützung“ durch das Gesundheitsamt im Landkreis Diepholz. „Man wird mit Unterlagen beschossen, erhält Aufforderungen und Verweise auf Anordnungen, aber keinen Hinweis auf ein Notfall-Telefon.“

„Auch die Bestände an Schutzausrüstung schmelzen dahin“

Die Einrichtungsleiterin wisse um die Leistungen, die die Mitarbeiter des Landhauses Barrien, wie die in anderen Senioreneinrichtungen auch, täglich zeigen. „Dass zehn unserer Mitarbeiter jetzt in Quarantäne sind, trifft uns besonders hart.“ Doch nicht nur an Personal fehle es. „Auch die Bestände an Schutzausrüstung schmelzen dahin. Wir brauchen Hilfe und Unterstützung, keine Beschimpfungen.“

Kraft gegeben habe ihr, den Mitarbeitern und den Bewohnern am Wochenende eine Aktion von zwei Kindern aus der Ortschaft Groß Lessen. Sie hatten Bilder gemalt – und diese vor der Tür der Einrichtung abgelegt. „Ein Lichtblick.“

