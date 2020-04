„Landhaus Barrien“ in Quarantäne: Welle der Hilfe hält an

Das Landhaus Barrien befindet sich derzeit in vollständiger Quarantäne.

Sulingen – Das Seniorenheim „Landhaus Barrien“ in Sulingen hatte am Montag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus unter den Bewohnern zu beklagen, wie der Landkreis Diepholz mitteilte.

Die Arbeit in der Einrichtung gehe jedoch weiter, wie eine Sprecherin der Geschäftsführung auf Anfrage unserer Zeitung sagte. Man befinde sich in vollständiger Quarantäne unter der Aufsicht des Gesundheitsamtes. Mareike Rein, Pressesprecherin des Landkreises, sagt dazu: „Sämtliche Alten- und Pflegeeinrichtungen stehen grundsätzlich in der Überwachung durch das Gesundheitsamt gemäß Infektionsschutzgesetz. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehen ist eine engere Zusammenarbeit auf vielfältiger Ebene zwingend erforderlich, um im Konsens und im Interesse der Bewohner das Infektionsgeschehen zu beherrschen.“

Alle notwendigen Maßnahmen seien ergriffen und von den Behörden überprüft worden, heißt es vom Landhaus Barrien. In der Praxis sehe das so aus, dass positiv auf Corona getestete Mitarbeiter, sofern sie keine Symptome zeigen, die erkrankten Bewohner betreuen, während die nicht infizierten Mitarbeiter sich um die übrigen Bewohner kümmerten. Beide Gruppen seien streng voneinander getrennt, und es gebe auch keinerlei Kontakte nach außen; alle Lieferanten lieferten ihre Waren nur bis vor die Haustür.

Man hoffe, dass die Krise bald überstanden sei und die Mitarbeiter, die wegen einer Corona-Erkrankung in häuslicher Quarantäne waren, nach ihrer Genesung bald wieder zurückkehren. Nach und nach kämen immer mehr zurück, was eine große Entlastung sei, denn das Arbeiten unter Schutzkleidung sei sehr fordernd.

Überwältigt sei die Einrichtung von der Welle der Hilfsbereitschaft, die nicht nachlasse. Immer noch erhalte es Sachspenden von Unternehmen und Grußbotschaften. „Das ist unglaublich und hilft unseren Mitarbeitern durchzuhalten“, so die Sprecherin.

Nach der Ursache für den Corona-Ausbruch im Seniorenheim werde man nicht forschen, und auch das Gesundheitsamt habe davon Abstand genommen. Selbstverständlich werde grundsätzlich versucht, den Infektionsverlauf zu erfassen, ergänzt Mareike Rein. Aufgrund der Inkubationszeit, der unterschiedlichen Krankheitsausprägungen, der unspezifischen Symptomatik sowie des fortgeschrittenen Infektionsgeschehens lasse sich aktuell nur noch selten der Infektionsweg darstellen; dies sei typisch für den Verlauf einer Epidemie/Pandemie. „Aufgrund der Komplexität des Infektionsgeschehens im Landhaus Barrien ließ sich nicht mehr eruieren, wie sich die Kausalkette darstellt.“

Von Harald Bartels.