„Es fühlt sich gar nicht wie ein Weggang an“

Von: Harald Bartels

Nach fünf Jahren legt Cora Neumann die Aufgabe der Gemeindereferentin in Sulingen nieder. © Bartels

Sulingen – Für den kommenden Sonntag, 3. September, lädt die katholische Kirchengemeinde Mariä Heimsuchung in Sulingen ein zu einem Gemeindefest. Ein besonderer Punkt dabei: Cora Neumann wird als Gemeindereferentin verabschiedet.

Seit fünf Jahren ist sie in dieser Funktion in der Sulinger Gemeinde tätig, doch nun strebt sie ein neues Betätigungsfeld an. „In den letzten Jahren habe ich mich noch intensiver mit existenziellen Lebensfragen auseinandergesetzt“, gibt sie Einblick. Ein Grund dafür waren die vermehrten seelsorgerischen Einzelgespräche, die sie im Rahmen des Beerdigungsdienstes der Gemeinde führte. „Daraus entstand die Frage: „Wie kann ich mich beruflich weiterentwickeln?“ Parallel hatte sie bereits über drei Jahre die Zusatzqualifikation zur Gestaltberaterin erlangt. „Ich möchte zweckfrei, ganzheitlich und sinnstiftend tätig sein, und damit habe ich noch eine beraterische Komponente erworben, um seelsorgerisch gut aufgestellt zu sein“, erläutert sie.

Im Zuge des vergangenen Jahres stellte sich für sie vermehrt die Frage, wie und wo sie diese Qualifikationen im Beruf gut anwenden kann, und so bewarb sie sich auf eine frei werdende Stelle in der Klinikseelsorge des Klinikverbundes des Landkreises Diepholz. „Für mich war entscheidend: Ich will nicht mehr in die Breite, sondern in die Tiefe bei der Arbeit“, erläutert sie. Hinzu kam, dass die bis Ende August des vergangenen Jahres von Claudia Rolke bekleidete Stelle für Palliativ- und Hospizarbeit bisher noch nicht wieder besetzt wurde und nun ebenfalls von Cora Neumann übernommen wird: „Mit der Arbeit im Hospiz ,Zugvogel‘ und im Palliativstützpunkt ist das für mich ein schönes Gesamtpaket mit der Klinikseelsorge, dafür entfällt für mich die Gemeindearbeit.“ Ihr Arbeitgeber bleibt weiterhin das Bistum Osnabrück: „Ich werde entsandt ab dem 15. September.“ Allerdings verlässt sie die Gemeinde nicht vollständig, denn „ich werde weiter die Festivalseelsorge begleiten und bleibe auf Gemeindeebene im Beerdigungsdienst“, kündigt Cora Neumann an, und auch die Firmungen begleitet sie noch bis Ende November.

„Vor fünf Jahren war mir klar, dass ich hier mit offenen Armen empfangen werde“, erinnert sie sich an ihren Einstieg. „Es war immer ein gutes Miteinander und wir haben viel geackert.“ Dazu zählen zwei Pfarrerwechsel in der Pfarreiengemeinschaft Barnstorf-Diepholz-Sulingen, die Abschiede von Claudia Rolke und Doris Rattay und nicht zuletzt die Herausforderungen der Coronazeit, aber „es hat sich alles gut gefügt“, stellt sie fest. Ein weiterer Punkt: „Die Ökumene ist hier super, vor allem mit der evangelischen Kirche.“

In ihrer neuen Aufgabe freut sie sich „am meisten auf die Nähe zu den Menschen und die Begegnungen“, sagt Cora Neumann, „aber ich werde wahrscheinlich die familiäre Atmosphäre hier vermissen.“ Allerdings: „Es fühlt sich gar nicht wie ein Weggang an“, verrät sie, „weil ich ein aktives Gemeindemitglied bleibe.“

Zuvor wird aber am Sonntag, 3. September, das Gemeindefest gefeiert. Es beginnt um 9.30 Uhr mit der Heiligen Messe auf der Wiese hinter dem Pfarrhaus, Schwafördener Weg 7 in Sulingen. Anschließend warten Kinderspielaktionen sowie ein Grill- und Salatbuffet auf die Gäste. „Alle Mitglieder und Freunde der Gemeinde sowie alle Interessierten lädt die Kirchengemeinde herzlich ein“, heißt es in der Ankündigung.