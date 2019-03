„Schmidt Show on Tour“ bringt einen Hauch von St. Pauli in das Stadttheater

+ Elke Winter moderierte die Show im Stadttheater.

Sulingen - Von Martina Kurth-schumacher. Elke Winter, „singende Matratze von der Reeperbahn“, hatte ihr Publikum von der ersten Minute an im Griff. Live und unzensiert, frech und frivol und stets haarscharf an der Untergrenze des guten Geschmacks riss sie einen Witz nach dem anderen. Mit der Revue „Schmidt Show on Tour“ zog am Donnerstag ein Hauch von St. Pauli ins Sulinger Stadttheater ein.