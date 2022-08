Eine neue Perspektive als Antrieb

Von: Harald Bartels

Viele einladend geöffnete Türen fand Claudia Rolke in Sulingen vor. © Bartels

Sulingen – Ein neuer Lebensabschnitt beginnt: Am Sonntag, 4. September, wird Claudia Rolke mit einem Gemeindefest der katholischen Kirchengemeinde Mariä Heimsuchung verabschiedet.

Seit acht Jahren war sie als Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft Barnstorf-Diepholz-Sulingen mit Schwerpunkt Sulingen tätig. Zuvor sei sie 24 Jahre lang Mitglied einer in Hildesheim ansässigen Ordensgemeinschaft gewesen. Nach dem Austritt habe sie sich auf der Suche nach einer neuen Perspektive beim Bistum Osnabrück beworben, das ihr die Stelle in Sulingen anbot. Bis auf einige Priester und Ordensschwestern sei niemand länger als sie in Sulingen tätig gewesen, verrät sie – „im Orden war ich nie länger als drei Jahre an einem Ort.“

Eine neue Perspektive ist nun auch der Wunsch, der hinter dem Abschied aus dem Mittelzentrum steckt: „Ich werde 54 und möchte noch etwas Neues machen bis zur Rente.“ Für ihre Mutter, für deren Begleitung sie ihre Stelle in den vergangenen zwei Jahren reduzierte, habe sie in der alten Heimat ein neues Zuhause gefunden. Daneben absolvierte sie eine Weiterbildung zur geistlichen Begleiterin der norddeutschen Bistümer. Es sei eine Begleitung vor dem Hintergrund des christlichen Menschenbildes, damit suchende Menschen ihren Weg finden, beschreibt sie die Tätigkeit.

Wechsel zum Caritasverband Bremen

Diese Qualifikation bringt die ausgebildete Sozialarbeiterin und Erzieherin nun ein in ihr neues Aufgabenfeld: Ab dem 1. September ist sie tätig in der Altenpastoral des Caritasverbands Bremen. „Ich bin künftig in den fünf Altersheimen der Caritas zuständig für die Bereiche Spiritualität und hospizliche Begleitung“, präzisiert sie. Dabei gehe es sowohl um die Begleitung der Bewohner der Einrichtung als auch um die Schulung der Mitarbeiter. Auf ihre neue Aufgabe freut sich Claudia Rolke sehr, denn „Spiritualität und Hospizarbeit sind meine Leib- und Magenthemen.“

Dabei nehme sie viele angenehme Erinnerungen mit: „Ich denke sehr gerne an Aktionen wie die Einführung der religiösen Kinderwoche in den Sommerferien oder das Krippenspiel zurück.“ Auch der ökumenischen Zusammenarbeit mit Pastorin Juliane Worbs werde sie „sicher eine Träne nachweinen“, vor allem der Andacht an der Windmühle Labbus am Pfingstmontag und den Einschulungsgottesdiensten, aber auch den Exerzitien mit dem Ehepaar Schafmeyer.

Viele schöne Erinnerungen

Vermissen werde sie zudem die Arbeit im stationären Hospiz „Zugvogel“, besonders aber das Mitarbeiterteam: „Wir hatten eine intensive und tolle Zeit dort miteinander.“ Sie sei als Seelsorgerin ins Team integriert und als Mensch aufgenommen worden, und „wir haben mit unseren unterschiedlichen Kompetenzen immer zum Wohle der Bewohner und ihrer Zugehörigen zusammengearbeitet.“ Sehr gerne erinnere sie sich aber auch an die Gedenkfeiern des Palliativstützpunkts im Landkreis Diepholz, betont Claudia Rolke. Der Beerdigungsdienst sei ihr ebenfalls eine Herzensangelegenheit gewesen, denn „es war mir eine Ehre, die Zugehörigen begleiten zu dürfen.“

In die Sulinger Altenheime sei sie „unheimlich gerne“ gegangen, weil sie sich dort immer willkommen gefühlt habe. „Ich werde auch die guten Gespräche mit den Senioren in der Gemeinde vermissen“, bekennt sie. „Ich habe noch nie erlebt, dass mir Senioren so schnell das Du anbieten, aber deswegen war es von Anfang an sehr persönlich und vertrauensvoll.“

Brennen für die Botschaft des Glaubens

Grundsätzlich gelte: „Ein riesen Dank an die Sulinger schlechthin: Sie waren dermaßen offen, herzlich und freundlich, dass sie es mir leicht gemacht haben, mich in dieser Stadt wohlzufühlen“, schwärmt Claudia Rolke. „Ich muss nicht weg“, macht sie deutlich, „ich gehe, weil ich mich beruflich verändern will.“ Daher werde sie auch weiterhin fußballerisch dem FC Sulingen und dem TuS Sulingen die Daumen drücken, obwohl ihre Sympathien sonst Hannover 96 und Borussia Dortmund gelten.

Den Kirchengemeinden wünsche sie, dass sie das, was an kontakten untereinander durch Corona verloren gegangen sei, wiederfinden und mehr in die Begegnung gehen, um aus der Gemeinschaft heraus Kraft zu schöpfen für „all die Herausforderungen, die gerade auf uns zukommen.“ Dabei sei der Glaube eine große Hilfe; „Ich brenne für die Botschaft des christlichen Glaubens, weil er eine unterstützende, heilende und froh machende Lebensperspektive gibt.“