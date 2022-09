„Circus Tausendtraum“ trainiert mit Grundschülern in Sulingen

Von: Carsten Sander

Daumen hoch für die turbulente Zirkus-Woche an der Grundschule Sulingen: Julie Urmes vom „Circus Tausendtraum“ und Schulleiter Heiko Reese. © Sander

Sulingen – Vor diese Wahl gestellt zu werden, sollte für Kinder ein Traum sein: „Was möchtest Du werden – Clown, Akrobat, Zauberer, Fakir oder Jongleur? Setze zwei Kreuze!“ Für die 445 Mädchen und Jungen der Grundschule Sulingen wird dieser Traum jetzt Wirklichkeit. Denn: Der Zirkus ist in der Stadt. In diesem Fall der „Circus Tausendtraum“. Ab Montag, 26. September, studieren die Fachkräfte dieses Schul- und Projektzirkus’ aus Bad Sassendorf eine Woche lang mit den Kindern Kunststücke und andere Zirkusnummern ein, die dann von Freitag, 30. September, bis Sonntag, 2. Oktober in insgesamt sechs jeweils zweieinhalbstündigen Vorstellungen dem Publikum präsentiert werden – natürlich in einem echten Zirkuszelt. Das ist auch noch nigelnagelneu und fasst 400 Zuschauer. Genug Platz folglich für Eltern, Geschwister, Großeltern, Tante, Onkel und Freunde.

Es wird eine große Bühne für die Schülerinnen und Schüler, entsprechend groß ist auch die Aufregung an der Schule, berichtet Schulleiter Heiko Reese: „Für die Kinder ist das eine tolle Sache, sie werden im Mittelpunkt stehen. An der Schule herrschte in den Tagen vorher schon eine ganz andere Atmosphäre.“

Er spricht aus Erfahrung, denn es ist bereits das dritte Mal, dass der „Circus Tausendtraum“ mit der Sulinger Grundschule zusammenarbeitet. Grundsätzlich sei der Rhythmus auf alle vier Jahre angelegt, damit jedes Kind während seiner Grundschulzeit einmal dabei sein kann. Wegen der Corona-Pandemie sind es nun fünf Jahre geworden.

Nachdem die Kinder ihre Wahlzettel abgegeben haben, bekommen sie am Montag ihre Rollen zugeteilt, dann beginnt das Training mit dem „Circus Tausendtraum“. Sechs ausgebildete Zirkuskünstler arbeiten vier Tage mit den kleinen Clowns, Zauberern und Artisten, am Ende des Trainings müssen die Nummern sitzen. Voll kostümiert geht es dann in die Manege. Reese: „Pro Vorstellung sind ungefähr 75 Kinder im Einsatz. Und jedes Kind bekommt auch seinen Auftritt, das ist garantiert.“ Beteiligt sind auch die Sprachheilklassen und der Schulkindergarten.

Das Zirkuszelt wird „Am Deepenpool“ in Sulingen aufgebaut, dort startet am kommenden Mittwoch auch der Kartenvorverkauf. Von Mittwoch bis Freitag können jeweils von 13.30 bis 14 Uhr sowie am Mittwoch und Donnerstag zusätzlich von 18 bis 18.30 Uhr Tickets erworben werden. Die Tageskasse ist jeweils ab eine Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet. Die Preise betragen sechs Euro für Kinder im Alter ab drei Jahren und neun Euro für Erwachsene.

Sechs Vorstellungen im großen Zelt „Am Deepenpool“ Freitag, 30. September 18 Uhr: Klasse 1a, 2a, 4b Samstag, 1. Oktober 10.30 Uhr: Kl. 1b, 3c, 4a 14.30 Uhr: Kl. 1e, 3a, 4c, SR1 18.30 Uhr: Kl. 1d, 2b, 3b, SR3 Sonntag, 2. Oktober 11 Uhr: Kl. 1c, 3e, 4d, SKG 15 Uhr: Kl. 2c, 2d, 3d, SR2