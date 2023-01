Christian Jost bietet Trainingstreffen für den Sulinger Citylauf

Von: Andreas Behling

Die sechste Ausgabe des Sulinger Citylaufs planen die Veranstalter von TuS und „Intersport Ranck“ für den 9. Juni. © Behling

Sulingen – Für den sechsten Sulinger Citylauf ist nicht nur das Datum – 9. Juni – in trockenen Tüchern: „Die Plakate sind gedruckt, der Toilettenwagen gebucht“, sagt Christian Jost, Ideengeber des Events. Der Toilettenwagen so zeitig, weil Bianca Heitmann von der Firma „Intersport Ranck“, die den Lauf mit dem TuS Sulingen ausrichtet, für eine private Feier einen brauchte und zwei Fliegen mit einer Klappe schlug, verrät er lachend. „Das wird wahrscheinlich der Running Gag für die nächsten Jahre...“ Die Vorbereitungen bei den Veranstaltern laufen also – vorbereiten sollte sich auch, wer am Froschbrunnen an den Start gehen will, und da bietet Christian Jost erneut Hilfe an.

Zwei Runden von je 2,5 Kilometern Länge in der Innenstadt haben die erwachsenen Teilnehmer zu bewältigen, in die Wertung kommen Gruppen von mindestens drei Läufern aus Firmen, Behörden, Vereinen, Freizeit-Clubs, Nachbarschaften. Gerade für Neulinge im Laufsport (im Alter ab 18 Jahren) sind die einstündigen Trainingstreffen gedacht, die Christian Jost ab dem 11. April anbietet: Dienstags und donnerstags um 18 Uhr treffen sich Interessierte beim Kaufhaus Ranck vor dem Eingang.

Anmeldungen sind nicht erforderlich – allerdings empfiehlt der Laufsportler im Zweifel einen Check beim Hausarzt, ob die eigene Physis für das Training geeignet ist. „Auch absolute Anfänger kriegen wir bis zum Lauf auf die fünf Kilometer, das schaffen die dann“, versichert Jost. Eingangs der Treffen erkundigt er sich bei allen, die sich einfinden, ob und wenn ja, was sie an Lauferfahrung haben. Für die absoluten Anfänger heißt es zu Beginn 200 Meter laufen, 200 Meter gehen im Wechsel, „und dann steigern man das langsam, die Laufphase wird länger, die Gehphase kürzer.“ Am Anfang drehen die Teilnehmer im Bürgerpark ihre Runden, „weil man die Leute da gut im Blick hat. Wer aus dem Park ,raus darf‘, der hat dann schon den nächsten Schritt erreicht.“ Dann ist die Gruppe auf wechselnden Routen, zum Beispiel am Stadtsee, unterwegs. Spätestens in der Woche vor dem Citylauf geht es auf dessen komplette Strecke und „wir versuchen, einmal die fünf Kilometer durchzuhalten.“ Trainingspläne für alle Interessierten, passend zu ihrer jeweiligen Form, hält Christian Jost vor.

Manchmal seien acht bis zehn Teilnehmer dabei, „es waren auch schon über 25 – Richtung Citylauf wird es mehr, es spricht sich rum und dann kommen erfahrene Läufer dazu“, weiß Jost. Man könne natürlich auch alleine trainieren. „Aber es ist immer schwierig, den inneren Schweinehund zu überwinden, das ist in der Gruppe meistens einfacher.“

Auf Wunsch begleitet Christian Jost das Training in Kitas für den Kinderlauf. © mks

Auf Wunsch begleitet Christian Jost auch in diesem Jahr das Training in Kitas für den Kinderlauf (1,2 Kilometer), bei Interesse können sich die Einrichtungsleitungen an ihn wenden (Tel. 0 42 71 / 7 10 94). „Es geht darum, die Kinder spielerisch an das Laufen heranzubringen, damit sie Spaß daran haben.“

Er sei wohl 13 gewesen, als er bei einer Sportwerbewoche des TuS Sulingen zum ersten Mal an einem Fünf-Kilometer-Lauf teilnahm, erinnert sich der 51-Jährige. Als Erwachsener lief er mit Freunden den Marathon – „der letzte ist auch schon 18 Jahre her jetzt.“

Was kann einem das Lauftraining geben? „Glücksgefühle, auf jeden Fall am Ende. Wenn man nach Hause kommt und geduscht ist, dann hat man wirklich was getan. Wenn man Sport treibt, zwei, drei Mal die Woche eine halbe Stunde – egal, ob Schwimmen, Fahrradfahren oder Laufen – ist man insgesamt fitter und gesünder.“