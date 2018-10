Chormusik aus mehreren Epochen

Vokalensemble „Cappella Vocale“ zu Gast

+ Das Vokalensemble „Cappella Vocale“ in Sulingen. - Foto: mks

SULINGEN - Am Sonntagnachmittag gastierte das Nienburger Vokalensemble „Cappella Vocale“ in der evangelischen Kirche St. Nicolai in Sulingen. Unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor i.R. Hans-Jürgen May, der die Gruppe vor 40 Jahren gegründet hat, präsentierten die 18 Sängerinnen und Sänger kirchliche Chormusik aus mehreren Jahrhunderten.