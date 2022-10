Psalmvertonungen von früher und heute in Sulingen

Der Kammerchor des Kirchenkreises Diepholz tritt am Samstag in Sulingen auf. © Kirchenkreis

Sulingen – Psalmvertonungen von früher und heute stehen im Mittelpunkt des Konzertes, das der Kammerchor des Kirchenkreises Diepholz am Samstag, 15. Oktober, ab 18 Uhr in der Sankt-Nicolai-Kirche in Sulingen gibt.

Unter dem Titel „Cantate Domino“ präsentiert der Chor unter der Leitung von Wonsun Jung eine Reihe von Psalmvertonungen aus unterschiedlichen Jahrhunderten und Ländern. Erklingen werden unter anderem Werke von Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 bis 1594), Alessandro Scarlatti (1660 bis 1725), Claudio Monteverdi (1567 bis 1643), Charles Villiers Stanford (1852 bis 1924), Hugo Distler (1908 bis 1942) und Arvo Pärt (geboren 1935). Das Programm ergänzen Orgelwerke, gespielt von Kreiskantor Kai Kupschus.

Der Eintritt zum Konzert ist frei; am Ausgang wird eine Kollekte erbeten.