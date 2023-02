Ein zarter Hoffnungsschimmer

Von: Anke Seidel

Teilen

Christian Lips von der Nord/LB schätzt die aktuelle Lage ein. © Anke Seidel

Pandemie und Ukraine-Krieg haben lange Schatten geworfen. Chefvolkswirt Christian Lips analysiert im Landvolk geo- und geldpolitische Zeitenwende

Landkreis Diepholz. Pandemie und Ukraine-Krieg haben nie gekannte Auswirkungen auf unseren Alltag. Wie diese geo- und geldpolitische Zeitenwende die Wirtschaft verändert, erläuterte Christian Lips als Chefvolkswirt der Nord/LB am Freitag vor rund 110 Landwirten und ihren Wirtschaftspartnern. Forum: die Kreisverbandsversammlung des Landvolks Grafschaft Diepholz im Gasthaus Thiermann, Klein Lessen.

Dort ließ Landvolk-Vorsitzender Theo Runge keinen Zweifel daran, dass auch die Landwirtschaft vor einer Zeitenwende steht – und manche politische Forderungen die Ernährungssicherheit in Gefahr bringen. Außerdem stellten sich die Landtagsabgeordneten Dennis True (SPD), Grant Hendrik Tonne (SPD) und Marcel Scharrelmann (CDU) vor.

Vor seinem facettenreichen Referat stellt Christian Lips unmissverständlich fest: „Der Ukraine-Krieg ist eine menschliche Katastrophe, die uns bis ins tiefste Mark erschüttert hat.“ Derzeit erlebe Deutschland eine Vielfalt von Herausforderungen in allen Wirtschaftszweigen. „Wir müssen schauen, dass wir über den Winter kommen – und über den übernächsten“, beschreibt der Chefvolkswirt eine elementare Aufgabe. Er ist überzeugt: Deutschland steht vor strukturellen Änderungen mit dauerhaften Auswirkungen. Vor allem: „Die Pandemie ist ehrlicherweise noch nicht bewältigt“, blickt er auf die Lage in China: „Das könnte uns ökonomisch auch noch treffen ...“

„Niedrigzinspolitik verbietet sich“

Angesichts des Krieges im Herzen Europas nimmt der Experte hohe Nachfragen und ungedeckte Mengen in den Blick: „In einer solchen Situation verbietet sich eine Niedrigzinspolitik, weil man damit die Inflation anheizen würde.“ Seiner Meinung nach sei man seit Kriegsbeginn „gut durchgekommen“. Weil fast 30 Prozent des Weltexports an Weizen aus Russland und der Ukraine kommen, analysiert Christian Lips die Nahrungsmittelpreise aus globaler Sicht – und schließt nicht aus, dass die derzeitige Lage insbesondere südlich der Sahara eine Migrationsbewegung auslösen kann. Will heißen: eine Flucht vor dem Hunger.

Genauso erläutert er die Fieberkurve der Gaspreisentwicklung. Die Zuhörer erkennen, dass Angst und Ungewissheit absolute Preistreiber sind – und dass es zu Sparmaßnahmen eines jeden Einzelnen keine Alternative gibt: „Zwanzig Prozent Einsparung: Das wird helfen, da sind wir guten Mutes!“ Trotzdem: „Der Winter kann noch kommen“, mahnt Lips mit Blick auf Tiefkühltemperaturen, wie es sie im Februar schon gegeben hat.

Zur Energiekrise kommen gestörte Wertschöpfungsketten – Schiffe, die nicht auslaufen dürfen und dringend benötigte Produktionsgüter nicht liefern können. Eine enorme Herausforderung für Deutschland, das als Exportnation auf einen funktionierenden Handel angewiesen ist. Aber es gebe doch schon wieder einen Hoffnungsschimmer in diesen Zeiten der Rezession, so der Referent, denn die Erwartungen an das Geschäftsklima hätten sich deutlich verbessert. Und: „Wir haben eine deutlich bessere Ausgangslage als noch im Sommer erwartet.“ Trotzdem würden die Menschen eine weiter ansteigende Inflation erwarten. Deshalb bestehe die Gefahr, dass genau diese Erwartung „eingepreist“ werde, beispielsweise bei Lohnverhandlungen. Darauf müsse die Politik reagieren.

„Zeit des billigen Geldes vorbei“

Unabhängig davon müsse die Europäische Zentralbank EZB noch stärker auf die Bremse treten als bisher. Will heißen: Die Zinsen könnten noch etwas steigen. In jedem Fall sei die Zeit des billigen Geldes vorbei. Christian Lips ist überzeugt: In der Zukunft wird sich der „preisdämpfende Effekt der Globalisierung“, also billige Waren aus aller Welt, „in die andere Richtung entwickeln“. Deshalb sei eines enorm wichtig: „Abhängigkeiten reduzieren!“