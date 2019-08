Den Chef kannte sie schon, als er noch Azubi war

Bärbel Müller arbeitet seit 40 Jahren für Brillen Schmitz in Sulingen

+ Bärbel Müller hält Brillen Schmitz bereits seit 40 Jahren die Treue, Geschäftsführer und Mitgesellschafter Richard Schmidt bedankte sich bei ihr am Freitag mit Blumen, einem Geschenk und lobenden Worten für ihr Engagement. Foto: Behling

Sulingen – Die Adresse ist heute zwar noch dieselbe wie vor 40 Jahren – es war aber ein anderes Ladenlokal in dem Gebäude an der Langen Straße in Sulingen, in dem Brillen Schmitz residierte, als Bärbel Müller hier am 1. August 1979 ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau im Augenoptikerhandwerk begann.