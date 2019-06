Chance, Mitmenschen als Stammzellenspender zu helfen

Sulingen – Eine Gelegenheit, sich als möglicher Stammzellenspender registrieren zu lassen und so vielleicht Blutkrebspatienten zu helfen, bietet sich jetzt in Sulingen: In der Verbraucherzentrale des Vereins Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen (BVSV) an der Langen Straße läuft bis Freitag, 19. Juli, eine Typisierungsaktion für die DKMS gemeinnützige GmbH (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei).

„Ich wollte mich seit Jahren selbst registrieren lassen, aber immer, wenn es eine Typisierung vor Ort gab, war ich gerade nicht da. Also haben wir uns bei der DKMS erkundigt, ob wir selbst eine Aktion starten können“, berichtet Andreas Schwarz, Bundesvorsitzender des BVSV. Ein Versuchsprojekt, Schwarz kann sich bei entsprechender Resonanz vorstellen, solche Aktionen auch an anderen Standorten des BVSV auf die Beine zu stellen. Mitarbeiter der Verbraucherzentrale in Sulingen wurden durch die DKMS in die Entnahme – Motto „Mund auf – Stäbchen rein – Spender sein“ – und den Umgang mit den Proben eingewiesen, ebenso in die Beratung von Personen, die sich registrieren lassen möchten. Einer der Ersten, die sich typisieren ließen, war der aus dem RTL II-Format „Zuhause im Glück“ bekannte Architekt und Moderator John Kosmalla, Werbebotschafter des BVSV.

Die DKMS, die mittlerweile international agiert, habe dank der ehrenamtlichen Unterstützung, etwa durch Vereine, Institutionen und Firmen, insgesamt über neun Millionen Menschen motiviert, sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen, erläutert die Abteilungsleiterin Spenderneugewinnung der gemeinnützigen GmbH, Konstanze Burkard: „Pro Tag bekommen so 20 Patienten, in der Regel solche, die an Blutkrebs erkrankt sind, eine zweite Chance auf Leben. Aber noch kann für jeden zehnten Patienten kein passender Spender gefunden werden.“ In der Datei fänden sich aktuell rund sechs Millionen potenzielle Spender: „Registrieren lassen kann man sich im Alter von 17 bis 55 Jahren, man bleibt bis zur Vollendung des 61. Lebensjahrs in der Datei.“ Eine Registrierung kostet die DKMS laut Konstanze Burkard 35 Euro – Spenden seien daher sehr willkommen, aber ausdrücklich keine Voraussetzung für die Teilnahme.

Wer an der Aktion teilnehmen möchte, kann sich bis zum 19. Juni – montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr – in der BVSV-Verbraucherzentrale (Lange Straße 17) einfinden, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. ab