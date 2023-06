Carl-Prüter-Schule in Sulingen verabschiedet ihre Absolventen

Von: Andreas Behling

Teilen

Die Lehrkräfte forderten Schüler zu einer schulbezogenen Version der TV-Show „Familienduell“ heraus. © Behling

Sulingen – Für die Absolventen der Carl-Prüter-Schule und ihre Familien war am Eingang buchstäblich der rote Teppich ausgerollt: Aufgrund des begrenzten Platzangebotes in der Aula in zwei getrennten Feiern am Freitagnachmittag, verabschiedete das Team der Oberschule Schülerinnen und Schüler aus dem Haupt- und dem Realschulzweig. Auf gedruckte Flyer wurde umweltbewusst verzichtet, ein QR-Code leitete die Gäste über ihre Smartphones zum Programm der Feier, die durch musikalische Beiträge der Band AG und von Solisten einen stimmungsvollen Rahmen bekam. Die Lehrkräfte forderten Schüler zu einer schulbezogenen Version der TV-Show „Familienduell“ heraus.

„Liebe Glückspilzinnen und -pilze, liebe Eltern und Sorgeberechtigten von Glückspilzinnen und -pilzen“ begrüßte Rektor Christopher Axmann die Festgesellschaft – der Weltglückstag am 20. März inspirierte ihn zu seiner Rede, verriet der Schulleiter. Und man treffe an einem Glückstag zusammen: „Es ist ein Moment außerordentlicher Freude, zu sehen, wie glücklich und erleichtert ihr seid, einen weiteren Schritt in eurem Leben geschafft zu haben, einen Haken dahinter setzen und euch euren zukünftigen Projekten widmen zu können. Bis hier war es allerdings kein Glücksspiel, sondern ihr habt einen maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass ihr heute glücklich sein könnt.“ Genauso wichtig wie Glücksmomente – Spaß mit Freunden, gute Nachrichten – sei das langfristige Glück, die allgemeine Zufriedenheit. Dafür nenne die Wissenschaft fünf Bausteine: Positive Gefühle erleben, die Möglichkeit, seine Stärken einzubringen und seinen Interessen nachzugehen, Beziehungen zu anderen Menschen haben (Partnerschaften, Freundschaften), das eigene Tun als sinnhaft und nützlich erleben und schließlich: Ziele erreichen und verwirklichen. „Ihr habt das Ziel in dieser Schule erreicht. Ich wünsche euch auf eurem weiteren Lebensweg viel Glück! Denkt daran: Ihr könnt es beeinflussen, ihr habt es in der Hand.“

Ausgezeichnet wurden die Jahrgangsbesten Marlon Riechers (Realschule) und Cedric Möhrke (Hauptschule), Streitschlichterin Anna Pia Ullmann und die Schulsanitäterinnen Lina Pass und Lill Käss, hier mit Schulleiter Christoper Axmann (von links). © Carl-Prüter-Schule

Rainer Ahrens, Bürgermeister der Samtgemeinde Siedenburg, gratulierte auch namens des ebenfalls anwesenden Sulinger Bürgemeisters Patrick Bade zum erfolgreichen Schulabschluss. Es ende eine anstrengende Zeit, in der Leistung erwartet und, „wie wir heute sehen, auch erbracht wurde. Ich vermute, es war auch eine sehr schöne Zeit, in der viele Freundschaften und Bekanntschaften geknüpft wurden, die die Schulzeit hoffentlich lange überdauern werden.“ Es beginne ein neuer Abschnitt mit vielen Veränderungen, dem man mit gemischten Gefühlen gegenüberstehe. „Wichtig ist, dass ihr euren eigenen Weg findet und das Wichtige von Unwichtigem unterscheiden könnt. Seid optimistisch, und habt auch mal den Mut, etwas Neues auszuprobieren.“ Die Schüler seien so gut wie möglich auf ihre Zukunft vorbereitet worden – und lautstark kamen sie Ahrens’ Aufforderung nach, den Lehrkräften und ihren Eltern mit einem Applaus zu danken.

Dankesworte richteten seitens der Absolventen Noura Chehade und Hauke Bergmann an das Kollegium und die Eltern, erinnerten humorvoll an einige Facetten des Schulalltages, die man sicherlich vermissen werde.

Für besonders Engagement würdigte Patrick Bade (Förderverein) Hauke Bergmann. © Behling

Ausgezeichnet wurden die Jahrgangsbesten Marlon Riechers (Realschule) und Cedric Möhrke (Hauptschule). Besondere Anerkennung galt auch den Streitschlichtern Hauke Bergmann, Nele Beich, Anna Pia Ullmann und den Schulsanitäterinnen Lina Pass und Lill Käss. Für sein herausragendes Engagement für seine Mitschülerinnen und Mitschüler, unter anderem als Streitschlichter und Schülersprecher, überreicht Patrick Bade namens des Fördervereins ein Präsent an Hauke Bergmann.

Die Band AG der Carl-Prüter-Schule trug mit ihren Darbietungen zum festlichen Rahmen bei. © Behling