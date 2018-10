„Cappella vocale“ Sonntag in Sulingen

Sulingen - Der Chor „Cappella vocale“ aus Nienburg gastiert am Sonntag, 28. Oktober, in der Sulinger Sankt-Nicolaikirche. Das meldete Kai Kupschus, Kantor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sulingen, am Mittwochmorgen. Beginn des Konzertes ist um 17 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt fünf Euro.

Als Gründer des Esembles gilt Hans-Jürgen May, der 1978 aus der damaligen Niederdeutschen Kantorei Nienburg ein Vokalensemble für spezielle Aufgaben der a-cappella-Literatur entwickelte.

Der Chor „Cappella vocale“ verweise laut Kai Kupschus inzwischen auf mehrere Rundfunkproduktionen beim Norddeutschen Rundfunk. Das Ensemble sei stilistisch nicht festgelegt. „Vielmehr bemüht er sich um die Pflege eines umfangreichen Repertoires mit Chormusik vieler Epochen und Stilrichtungen.“

Konzertreisen führten das Ensemble bisher mehrfach nach England und Belgien. 1996 und 1998 gastierte der Chor in New Mexico und Pennsylvania, USA.

Kirchenmusikdirektor im Ruhestand Hans-Jürgen May leitet den Chor seit der Gründung. May studierte evangelische Kirchenmusik in Schlüchtern, Berlin und Essen sowie Oboe und Kammermusik in Berlin.

In Nienburg war er als Organist und Kantor an der Sankt Martinskirche tätig und stand als Kirchenmusikdirektor dem ehemaligen Fachaufsichtsbezirk Calenberg in der Hannoverschen Landeskirche vor.

Der Chor wird in Sulingen am Sonntag Werke von Schein, di Lasso, Poulenc, Gjeilo und Kook zu Gehör bringen. Ergänzt wird das Programm mit Orgelwerken von Johann Sebastian Bach und Dietrich Buxtehude, gespielt von Kai Kupschus.