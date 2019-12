Bürgerpark im Sulinger Westen wird zum „Winterwunderwald“

Sulingen – Der Bürgerpark an der Bassumer Straße wird am Samstag, 14. Dezember, erneut zum „Winterwunderwald“: Auf der 2 700 Quadratmeter großen Lichtung findet der mittelalterliche Weihnachtsmarkt statt, Ausrichter sind die Schützengesellschaft von 1896 Sulingen, die Bürgerparkgesellschaft und der Kutscher Klub Sulingen.

Ihre Zusammenarbeit hat sich bewährt: Helfer aus ihren Reihen richten das Gelände her und übernehmen die Bewirtung der rund 1 400 erwarteten Besucher mit Kaffee und Selbstgebackenem, Kalt- und Heißgetränken, Bratwurst und Knipp. Zu den rund 30 Hobbykünstlern und Handwerkern, die ihre Waren anbieten, gesellen sich die Maiden und Recken der Bovelzumft zu Bassum. Sie beschicken vier große Stände und sorgen mit Gaukeleien, Feuerzauber, Bogenschießen und traditioneller Handwerkskunst für ein mittelalterliches Spektakel. Das kulinarische Angebot der Vereine ergänzen sie mit heißem Met und „gerupfter Sau“.

In der Mitte der Budenstadt wird sich ein historisches Kinderkarussell drehen, ein weiteres Angebot für die junge Generation ist das Stockbrotbacken. Ab 15.30 Uhr ist eine Leierkastenspielerin auf dem Gelände unterwegs, gegen 16 Uhr steuert der Weihnachtsmann den Winterwunderwald per Kutsche an. Weitere Programmpunkte sind der Auftritt des Bläserchors Varrel (16.30 Uhr) und Tanz und Feuerzauber der „Bovelzumftler“ (18 Uhr).