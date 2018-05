Offizieller Auftakt der Rallye diesmal beim Zuschauerrundkurs in Sulingen

Bürgermeister winkt am Start

+ Bürgermeister Dirk Rauschkolb gab per Flagge den Start für die Rallye-Teams frei. - Foto: Behling

Sulingen - Der Sound röhrender Motoren, topp Wetter und fachkundige Erläuterungen von Rallye-Experte Alfred Gorny aus Berlin am Mikro begleiteten am Freitagabend den offiziellen Start der 31. ADAC-Rallye „Rund um die Sulinger Bärenklaue“ im Gewerbegebiet an der Diepholzer Straße. Gorny hatte zu jedem der 72 Teams Hintergrund-Infos parat – nur bei Dirk Rauschkolb lag er knapp daneben, als er ihn als Sulingens Oberbürgermeister begrüßte. Der Bürgermeister korrigierte die Beförderung dankend, „ganz so weit sind wir noch nicht, aber wir arbeiten dran.“