Bücher für die Leseecke im Sulinger Hospiz „Zugvogel“

Von: Harald Bartels

Zum Auftakt übergab Jan Schwabe (links) für den Lions Club die ersten Bücher an Hospiz-Leiter Didjwar Kuri. © Hospiz Zugvogel

Sulingen – Das stationäre Hospiz „Zugvogel“ in Sulingen ist eine neue Kooperation eingegangen: Ab sofort bestückt der Lions Club Sulinger Land den kürzlich eingerichteten Lesebereich der Einrichtung.

Zum Auftakt übergab Jan Schwabe für die Lions am Montag die ersten Exemplare an Didjwar Kuri, Einrichtungsleiter des Hospizes. Bereits seit geraumer Zeit laden die Lions monatlich zum Bücherbasar, wo sie gespendete Bücher verkaufen. Dabei sei ein großer Fundus an Lesestoff entstanden, der nun auch Bewohnern, Verwandten und Besuchern des Sulinger Hospizes zugutekommen soll.

Die Idee sei bereits vor einigen Wochen entstanden im Gespräch zwischen Kuri und Schwabe. Nach Klärung der Möglichkeiten und Wünsche seitens der Hospizleitung, koordinierte Schwabe die Umsetzung der Zusammenarbeit. Ab sofort steht im Ruhe- und Lesebereich der Einrichtung ein attraktives Angebot an Büchern für die Nutzung und, auf Wunsch, zur kostenlosen Mitnahme für Bewohner, deren Verwandte und Besucher zur Verfügung.

„Unser monatlich wechselndes Bücherbasar-Team vom Lions Club wird die regelmäßige Nachbefüllung der Regale von nun an organisieren, um das Leseangebot dauerhaft interessant zu gestalten“, erläutert Schwabe. Kuri sei sofort begeistert gewesen: „Der Lions Club Sulinger Land und Jan Schwabe sind uns aus verschiedentlicher Zusammenarbeit bereits geschätzte Partner. Die Menschen in unserer Einrichtung werden ganz sicher viel Freude an den Bücherspenden haben.“