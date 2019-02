Bruneck: „Ein erster Aufschlag“

Sulingen - Stephan Bruneck, Mitarbeiter des Dezernates 2 - Geodatenmanagement der Regionaldirektion Sulingen-Verden des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), spricht von einem „ersten Aufschlag“: Morgen, Dienstag, stellt das Landesamt das Projekt „Katasterkarten-online“ öffentlich vor. Bruneck gehört zu den fünf Projektentwicklern.

Amtliche Kartenauszüge der Katasterämter für Kreditanträge, Bauvoranfragen, Immobilienkäufe oder Ortspläne können ab Dienstag im Internet unter www.geobasisdaten.niedersachsen.de/katasterkartenonline/ bestellt, bezahlt und heruntergeladen werden.

„Die Testphase ist erfolgreich abgeschlossen“, sagt Bruneck. „Jetzt geht es an die Feinarbeiten - und an die Weiterentwicklung.“ Nicht ausgeschlossen sei, dass Kunden in absehbarer Zeit die amtlichen Karten um zusätzliche Wunschangaben ergänzen können; etwa Angaben zu Sportplätzen, Freizeitangeboten oder Gaststätten. „Das muss die Zeit bringen“, sagt Bruneck.

Das Angebot, dessen öffentliche Vorstellung sich Michel Golibrzuch, Präsident des LGLN vorbehält, umfasst frei wählbare Ausschnitte in unterschiedlich großen Druckformaten und verschiedenen Kartenansichten.

Nach der Bezahlung via Paypal oder Giropay landet die bestellte Karte als PDF-Datei im E-Mail-Postfach des Kunden. „Voll automatisiert“, sagt der Mitarbeiter der LGLN-Geschäftsstelle in Sulingen. Bisher hatten die Kunden ihre Bedarfe per E-Mail dem Landesamt mitgeteilt - oder waren persönlich in den Dienstgebäuden vorstellig geworden.

Entscheiden könne sich der Kunde derzeit zwischen der klassischen Liegenschaftskarte, einer Karte speziell mit Hausnummern im Maßstab 1:2 500 und einer weiteren amtlichen Präsentationskarte im Maßstab 1:10 000. Ausschnitte könnten die Kunden selbst definieren und später selbst ausdrucken beziehungsweise bis zu einem Format von DIN A0 plotten lassen. „Etwa in einem Copy-Shop“, erklärt Bruneck. Nicht zu verwechseln seien die Kartenauszüge mit dem Lageplan, der von Bauämtern für Bauvorhaben gefordert wird. Aber auch darauf müsse niemand mehr lange warten. Diesen Dienst soll es ebenfalls in Kürze geben, versichert der Landesbedienstete.

Laut Helmut Weiß, dem Leiter der Regionaldirektion Sulingen-Verden des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, sei das Wissen Stephan Brunecks um das Produkt inzwischen landesweit nachgefragt. „Früher wurden solche Angebote zentral in Hannover entwickelt. Heute holt man sich sich den Sach- und den Fachverstand aus allen Teilen des Landes zusammen.“ Die Technik mache es möglich. „Früher war so etwas undenkbar.“

Stephan Bruneck zu den Kosten für die Nutzung von „Katasterkarten-online“: „Die werden dem User direkt in der Kartenansicht angezeigt - und sind letztendlich von den Informationen abhängig, die der Kartenausschnitt enthält.“

Für die Übermittlung eines Ausschnittes einer Liegenschaftskarte im Format A4, etwa, berechne das Landesamt gut 21 Euro. „Der Ausschnitt gehört dann schon zu den teuren“, so Bruneck.

Laut Helmut Weiß bediene das LGLN, zu dem die Katasterämter gehören, mit der Projektumsetzung das seit 2017 geltende Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu niedersächsischen Verwaltungsleistungen. oti