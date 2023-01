Breites Stimmungsbild zu Sanierung Sulingen Zentrum ist gewünscht

Von: Harald Bartels

Auch beim zweiten Bürgerforum verzeichneten die Verantwortlichen eine große Resonanz. © Bartels

Sulingen – Was soll im Rahmen des Sanierungsverfahrens Sulingen Zentrum umgesetzt werden – die Umwandlung der ehemaligen Grundschule zu einem soziokulturellen Zentrum? Die teilweise Umwidmung der Langen Straße als Einbahnstraße? Die Renaturierung der Sule mit Wiederherstellung des Mühlenteichs? Diese und andere mögliche Maßnahmen wurden am Donnerstagabend beim zweiten Bürgerforum in der Alten Bürgermeisterei vorgestellt, und ab sofort können Interessierte auch online ihr Votum dazu abgeben.

Nach der Begrüßung durch Sulingens Bürgermeister Patrick Bade, der sich über die große Zahl an Teilnehmern freute, erläuterte Stadtplanerin Sonja Pack-Hast von der Planungsgesellschaft „WoltersPartner“ Stadtplaner GmbH aus Coesfeld den Ablauf des Verfahrens – bis hin zum für März geplanten Beschluss über den Rahmenplan durch den Sulinger Stadtrat. Beim ersten Bürgerforum im Oktober (wir berichteten) habe man Handlungsfelder vorgestellt, mit denen sich die Teilnehmer noch am Abend sowie die Nutzer der Onlinebeteiligung beschäftigt und mit Kommentaren und weiteren Ideen ergänzt hätten. Hauptthemen seien die künftige Nutzung der ehemaligen Grundschule und der Klinik gewesen, die Aufenthaltsqualität in der Langen Straße und die Gestaltung der Kirchenkreuzung. Die Idee, aus der Langen Straße eine Fußgängerzone zu machen, sei bei etwa einem Drittel der Teilnehmer auf Zustimmung gestoßen, während zwei Drittel den Vorschlag ablehnten.

„Wir haben uns mit jeder Anregung auseinandergesetzt und mit der Verwaltung diskutiert, was davon finanzierbar ist und eine Chance hat, realisiert zu werden“, berichtete die Planerin. Die Sulinger Bevölkerung sei sehr daran interessiert gewesen, sich einzubringen, stellte sie fest. Es habe sehr viele verschiedene Anregungen gegeben, und die vorgestellten Projekte seien um neue Aspekte ergänzt worden – „die Beteiligung hat einen sehr großen Mehrwert.“

Mit grünen und roten Klebepunkten konnten die Teilnehmer gleich ihre Zustimmung oder Ablehnung zu einzelnen Projekten festhalten. © Bartels

Die daraus entwickelten Vorhaben decken eine ganze Reihe von Themen ab. So könne das soziokulturelle Zentrum, kurz „KultZ“, in mehreren Schritten entwickelt werden. Im ersten Schritt verblieben Stadtbücherei und Heimatverein in den bisherigen Räumen, auch die Sporthalle bliebe. Der frühere Schulhof könne Teil eines „KultZ“-Campus werden mit mehr Grün, Sitz- und Sportgelegenheiten, auf einem Teil der vorhandenen Parkplätze am Amselweg könne ein Mehrfamilienhaus entstehen. Im zweiten Schritt könnte das Areal weiter umgestaltet und aufgeteilt werden: Der nördliche Bereich am Amselweg würde für das Wohnen reserviert, während ein Neubau im Süden das „KultZ“ beherberge, in dem dann auch das Familiengesundheitszentrum, das Jugendzentrum „Jozz“ oder die Volkshochschule Platz finden könnten.

Bei der Sulinger Klinik könnte, so ein Vorschlag, der östlich gelegene Altbau erhalten bleiben als Teil eines regionalen Gesundheitszentrums. Der westliche Flügel könne weichen, um Platz zu schaffen für Wohnungen oder für Erweiterungsmöglichkeiten für das Gymnasium.

Bei manchen Vorhaben, wie hier bei Plänen für mehr Wohnraum rund um die Volksbank, ergab sich schnell ein eindeutiges Stimmungsbild. © Bartels

Den „Neuen Markt“ an der Langen Straße möchten die Planer als zentralen Platz entwickeln – verbunden mit der Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung in West-Ost-Richtung zwischen der Hohen Straße und der Oberen Straße. So soll auf der Fahrbahn mehr Platz für Radfahrer entstehen, weil hier der Gegenverkehr wegfällt, und am „Neuen Markt“ könnte eine Zufahrt zum Parkplatz entfallen, was mehr Raum für die Gestaltung böte. Solch eine Einbahnstraßenregelung könne auch für einen begrenzten Zeitraum, etwa von Mai bis September, testweise umgesetzt werden, um zu erfahren, ob das sinnvoll ist, erklärte Sonja Pack-Hast.

Ein häufig geäußerter Wunsch sei der Bau einer öffentlichen Toilette in der Innenstadt gewesen. Eine Alternative könne aber das Konzept „Nette Toilette“ sein, wie es schon in verschiedenen Städten praktiziert werde: Dabei zeigen Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomiebetriebe durch einen Aufkleber an der Eingangstür, dass ihre Toiletten öffentlich zugänglich sind – von der Stadt erhielten sie einen Zuschuss für die Reinigung.

Stadtplaner beantworteten Fragen der Teilnehmer zu den verschiedenen Vorhaben. © Bartels

Ein weiteres Thema: die Wiederbelebung des historischen Stadtzentrums. In Ergänzung zu Planungen rund um das Rittergut Lüning könne die Sule renaturiert werden, und sogar die Neuanlage des Mühlenteichs sei denkbar.

Unter dem Stichwort „Klima-Quartier“ stehen Maßnahmen wie mehr Grün entlang der Straßen, aber auch Projekte, um das Regenwasser nicht mit durch Kanäle abfließen zu lassen, sondern durch Dachgärten oder andere Maßnahmen dort zu halten, wo es anfällt.

Dieser Punkt soll auch berücksichtigt werden bei der Nachverdichtung zur Schaffung von mehr Wohnraum für unterschiedliche Bedürfnisse – etwa indem an verschiedenen Stellen nicht in der heutigen Zahl benötigte Parkplätze Wohngebäuden weichen. Wichtig aber bei diesem wie bei allen anderen Vorschlägen: Der Rahmenplan ist nur ein Plan für die mögliche Entwicklung des Zentrums, betonte der Bürgermeister. Es komme immer auch auf den politischen Willen an – und darauf, ob die entsprechenden Flächen auch verfügbar sind.

Noch im Rahmen des Bürgerforums konnten die Teilnehmer mit grünen und roten Klebepunkten, die sie am Eingang erhalten hatten, an Stellwänden Zustimmung oder Ablehnung bei den einzelnen Maßnahmen deutlich machen.

Onlinebeteiligung bis zum 2. Februar

Zusätzlich gibt es wieder eine Onlinebeteiligung: Unter der Adresse www.sanierung-sulingen-zentrum.de ist eine Karte zu finden, auf der die einzelnen Maßnahmen als Punkt eingetragen sind. Zu jedem Punkt können Nutzer ihr Votum abgeben und auf Wunsch einen Kommentar dazu hinterlassen. Diese Möglichkeit ist noch bis zum 2. Februar freigeschaltet. Sonja Pack-Hast hofft, dass viele Menschen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen: „Wir wollen ein breites Stimmungsbild erhalten.“