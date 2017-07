Brandmeldeanlage ruft Feuerwehr auf den Plan

Einsatzkräfte rücken zu Senioreneinrichtung aus

Einsatzfahrzeuge der Ortsfeuerwehr Sulingen auf der Langen Straße in Sulingen vor dem „Seniorenhaus am Park".

Sulingen - Sirenenalarm Samstagmittag in Sulingen und in der in Ortschaft Klein Lessen. Die Mitarbeiter der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle beorderten die Mitglieder der Ortsfeuerwehren Sulingen und Klein Lessen sowie des Rettungsdienstes des DRK an die Sulinger Lange Straße.