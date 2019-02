Brandgeruch an der Bismarckstraße: Feuerwehr muss nicht aktiv werden

Sirenenalarm gegen 19 Uhr

Die Feuerwehr konnte unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Sulingen - Sirenenalarm am Montag gegen 19 Uhr in Sulingen und in der Ortschaft Klein Lessen: Die Mitarbeiter der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle des Landkreises beorderten die Einsatzkräfte zu einem Schornsteinbrand an der Bismarckstraße. Einsatzleiter war Christian Brünjes, stellvertretender Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Sulingen.