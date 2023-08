Brand im Büro ruft 30 Feuerwehrleute auf den Plan

Von: Carsten Sander

Der Rauch zieht aus dem Gebäude ab, ein Atemschutztrupp hat seinen Job schon gemacht. © Sander

In Sulingen hat ein Brand in einem Bürogebäude am Samstagabend 30 Feuerwehrleute aus vier Ortsfeuerwehren beschäftigt. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Sulingen – Ein in Brand geratenes Bürogerät hat am Samstag in Sulingen etwa 30 Feuerwehrkräfte auf den Plan gerufen. Im Erdgeschoss eines Bürogebäudes in der Nienburger Straße wurde eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Die Ortsfeuerwehr Sulingen, die zeitgleich auch die Brandwache auf dem Reload-Festival hielt, bekam Unterstützung von den Ortsfeuerwehren aus Klein Lessen und Groß Lessen sowie aus Lindern. Bei der Erkundung des Gebäudes wurde durch einen Atemschutztrupp schnell die Ursache für die Verrauchung festgestellt, über das Gebäude zog währen dessen Belüftung der Rauch in dunklen Wolken ab. Personen kamen bei dem Brand und dem Einsatz nicht zu Schaden. Der Einsatz war nach etwa eineinhalb Stunden beendet.