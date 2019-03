Nächtlicher Einsatz in Sulingen: Brand bricht im Wohnzimmer aus

Feuerwehr vor Ort

+ © Thomas Lindemann Rund 30 Kräfte der Ortsfeuerwehren Sulingen und Klein Lessen bekämpften den Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Südstraße. © Thomas Lindemann

Sulingen – Zur Brandbekämpfung an der Südstraße in Sulingen alarmierte die Einsatzleitstelle gegen 0.20 Uhr in der Nacht zu Donnerstag die Ortsfeuerwehren Sulingen und Klein Lessen.