Bockhop: „Chance ergreifen“

Tiefbau in den Sulinger „weißen Flecken“ bis Anfang 2021

+ © Bartels Über den Start der Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz freuen sich Heiner Eilers, Claudia Pelzl, Cord Bockhop, Dirk Rauschkolb und Lars Fehrmann (von links). © Bartels

von Harald Bartels schließen

Sulingen – Zum Auftakt der Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau in Sulingen versammelten sich am Mittwoch in Vorwerk Landrat Cord Bockhop, Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb, Claudia Pelzl (Projektleiterin GVG), Bauleiter Heiner Eilers (Infratech) und Lars Fehrmann vom Planungsunternehmen Seim & Partner.