Klinik Sulingen: Leiden lindern mit dem eigenen Blut

Von: Harald Bartels

Am Modell eines Knies zeigen Chefarzt Dr. med. Jens Peters (links) und Klinikmanager Lukas Mählmann, wo die neue Therapieoption zum Einsatz kommen soll. © Bartels

Klinik Sulingen erweitert ihr Therapieangebot in der Orthopädie: Mit Eigenblut sollen Beschwerden gelindert und eine OP hinausgezögert werden.

Sulingen – Die Klinik Sulingen als Teil des Verbunds des Klinikverbunds Landkreis Diepholz genießt weit über die Grenzen des Landkreises hinaus einen guten Ruf, wenn es um die Behandlung von Gelenken geht. Dabei reduziert sich das Therapiespektrum nicht allein auf die Verwendung von Prothesen, also den Einsatz künstlicher Gelenke: Ganz neu in der Auswahl möglicher Anwendungen ist ein landläufig als Eigenbluttherapie bekanntes Verfahren.

Diese Therapie sei ein seit mehr als zehn Jahren etabliertes Verfahren, sagt Dr. Jens Peters, Chefarzt der Klinik Sulingen. Dabei werde in einer Zentrifuge das Blut der Patienten in seine Bestandteile aufgeteilt: Die Erythrozyten oder roten Blutkörperchen als schwerste Bestandteile setzten sich unten ab, in der Mitte seien die Leukozyten oder weißen Blutkörperchen und oben lasse sich das Blutplasma abnehmen.

Das sei besonders interessant, weil es, ähnlich wie die an der Blutgerinnung maßgeblich beteiligten Thrombozyten, viele Proteine als hilfreiche Wachstumsfaktoren enthalte. Dieses körpereigene Plasma lasse sich relativ breit einsetzen: Es sei günstig für alles, was heilt, könne Infektionen und Entzündungen entgegenwirken, so der Mediziner. In seiner Zeit in Bremen sei die Eigenbluttherapie häufig eingesetzt worden zur Unterstützung der Knochenheilung, aber bei vielen großen Fußballvereinen komme sie zum Einsatz, beispielsweise bei Sehnen- oder Muskelverletzungen – im Profifußball lasse sich so ein Drittel bis die Hälfte der Rekonvaleszenzzeit bei Muskelverletzungen einsparen. In vielen Studien habe die Therapie eine Wirkung gezeigt, vor allem bei noch nicht zu weit fortgeschrittenen Schäden.

In Sulingen komme nun ein Produkt zum Einsatz, das sich von den anderen dadurch abhebe, dass es auch die Leukozyten absondere. Somit würden Schmerzen und Entzündungen besser verhindert. Neben der Arthroskopie oder Gelenkspiegelung, dem Spritzen von Cortison oder Hyaluronsäure sei die Eigenbluttherapie „ein weiterer Baustein für uns, um eine Prothese weiter hinauszögern zu können.“

Der Ablauf ist dabei unkompliziert: Die Patienten erhalten einen Termin in der Klinik, und nach dem Aufklärungsgespräch wird ihnen vor Ort Blut abgenommen – die Menge sei so groß wie sonstige Blutabnahmen beim Hausarzt auch, erklärt Peters. Dieses Blut wird zentrifugiert und das Plasma davon abgenommen. Vor der Anwendung werden die Wachstumsfaktoren durch eine Beigabe aktiviert, und anschließend wird das so behandelte Plasma in das entsprechende Gelenk gespritzt. „Der Patient kann sofort nach Hause fahren, zur Arbeit gehen oder Sport treiben“, erklärt der Arzt.

Jeder Patient habe genug Plasma für die Anwendung, allerdings sei es hilfreich, wenn vor der Behandlung ausreichend getrunken werde. Nicht gespritzt werden könne, solange im Gelenk eine Infektion oder eine Entzündung vorliege.

Der Nachteil sei allerdings, dass sich bei der Eigenbluttherapie derzeit um eine sogenannte Individuelle Gesundheitsleistung (IGEL) handele, räumt Peters ein. Bei Privatversicherten werde die Behandlung übernommen, bei gesetzlich Krankenversicherten müsse das privat getragen werden.

Allerdings müsse nur die reine ambulante Leistung selbst bezahlt werden, schränkt Lukas Mählmann ein, Klinikmanager in Sulingen und Diepholz. Wenn die Behandlung aber im „stationären Setting“ erfolge, etwa zur Unterstützung der Knochenheilung, sei das nicht der Fall. „Wir haben als Kliniken die Aufgabe, die Patienten bestmöglich zu versorgen, und das ist ein Plus in unserem Portfolio.“

Die Eigenbluttherapie sei in Sulingen schon mehrfach eingesetzt worden, berichtet der Chefarzt, aber es werde noch erprobt, wie häufig sie eingesetzt werden müsse. „Es ist eine Option, aber wir können keinen Therapieerfolg versprechen.“ Dabei arbeite man gut mit den niedergelassenen Ärzten zusammen; eventuell werde bei entsprechender Nachfrage eine eigene Sprechstunde für die Eigenbluttherapie eingerichtet.

Weitere Aspekte neben der Ausweitung des Behandlungsangebots seien aber auch die Erforschung der Einsatzmöglichkeiten und die Fortbildung der Ärzte, denn „es geht darum, sich auch mit neuen Verfahren zu beschäftigen.“ „Das gehört mit dazu“, ergänzt Mählmann und sagt: „In der Klinik Sulingen steckt mehr, als man denkt.“