Proben für den Ernstfall: Blitzeinschlag am Flintenberg

Freiwillige Feuerwehr und DRK-Bereitschaft Sulingen

+ An die 100 Einsatzkräfte der Sulinger Ortsfeuerwehren und der DRK-Bereitschaft Sulingen probten am Sportfunktionsgebäude in Rathlosen den Ernstfall.

Rathlosen - 100 Einsatzkräfte aus allen Sulinger Ortsfeuerwehren und der DRK-Bereitschaft Sulingen probten am Dienstagabend im Bereich des Flintenbergstadions in Rathlosen den Ernstfall. Holger Traemann, Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Rathlosen, hatte die Übung ausgearbeitet. Sein Fazit nach 90 Minuten Übungsdauer: „An der einen und anderen Stelle hat es etwas gehakt, aber an sich wurden die Aufgaben gut abgearbeitet.“ Angenommen war laut Übungsbeschreibung ein Blitzeinschlag in das Sportfunktionsgebäude des Flintenbergstadions.