Blitz und Donner im „Jozz“

„Tragedy Of Mine“ reisen zum Konzert im Jugendzentrum aus Osnabrück an.

Sulingen - Fans der Musik „härterer Gangart“ sollen am Sonnabend, 26. Mai, im Sulinger Jugendzentrum auf ihre Kosten kommen. Laut Stadtjugendpfleger Volkhardt „Raspe“ Schumacher gastieren „Tragedy Of Mine“ aus Osnabrück, „Maggie’s First Words“ aus dem Raum Hamburg und „Start A Revolution“ aus Aachen im „JoZZ“. Der Einlass beginne laut Pressemitteilung um 20 Uhr. Konzertbeginn sei um 21 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.

„Tragedy Of Mine“ aus Osnabrück beschreiben ihren Stil als melodischen Death Metal. Schumacher: „Mit ihrer Single ‚Warriors’ Curse‘ schicken sie einen ersten, starken Vorboten für ihr Debütalbum auf den Weg. Eine donnernde Walze aus Drums, Stakkato-Gitarren und Bass trifft auf filigrane Gitarrenarrangements.“

Mit ihren Songs entfachten „Tragedy Of Mine“ ein Feuerwerk aus Brutalität und Melodie, „mit dem sich Shouter Steven die Seele aus dem Leib growlt und auch in melodischen Gegenparts glänzt“. „Tragedy Of Mine“ hätten bereits mit ihrer ersten Single gezeigt, „wo der Hammer hängt“.

In eine ähnliche Stilrichtung ordnet der Stadtjugendpfleger „Maggie´s First Words“ ein. „Die fünf Musiker aus dem Süden Hamburgs verknüpfen seit 2011 Melodic Death mit groovigen Parts.“ Einflüsse aus Metalcore, Punk und auch zunehmend Progressive formten die explosive Mischung. Seit 2016 sei die Band nun vermehrt live unterwegs. „Ob in den kleineren Clubs oder der Markthalle in Hamburg“, weiß „Raspe“ Schumacher, „es gelingt den Jungs durch ihre ehrliche Art aus jedem Konzert eine Party zu machen“.

„Start A Revolution“ gastiert am Sonnabend das dritte Mal in Sulingen. Vorstellen wollen sie ihr neues Album „Survivors“. Schumacher: „Ihre Titel sind wahre Energieblitze aus Post Hardcore und Metal. Zu gnadenlosen Hooklines schreit die Band Persönliches heraus, übt Gesellschaftskritik und fordert Wachwerden und Umdenken.“