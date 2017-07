Dem DJ bleibt die Sprache weg

Schützenfest des Schützenvereins Stadt-Herelse

+ Strahlende Gesichter: Verantwortliche und Majestäten des Schützenvereins Stadt-Herelse auf dem Festplatz am ehemaligen Gasthaus Bokelmann. - Foto: Kurth-Schumacher

Stadt - Die Erfolgsmeldung von Präsidentin Elke Nuttelmann: „Wir haben am Samstag hervorragend gefeiert. Die Hütte war brechend voll und selbst DJ Ingo war am Ende heiser.“ Alexander Könemann, Mitglied des vereinseigenen Spielmannszugs, pflichtete ihr bei: „Das Schützenfest war genial. Und es war sogar um Längen besser als das in meiner Wahlheimat Hannover.“