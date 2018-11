Informa 2019: „Blechblos´n“ wieder in Sulingen

Ticket-Vorverkauf beginnt

+ © Hempfling Die Band „Blechblos´n“ bereichert im April kommenden Jahres das Programm der Informa 2019. © Hempfling

Sulingen - 161 Tage noch, dann stehen die Pforten zur Messe Informa 2019 in Sulingen offen (Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. April). Geöffnet ist die Ausstellung auf dem Veranstaltungsgelände am Hasseler Weg am Freitag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr und am Sonnabend und Sonntag jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.