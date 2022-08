„Blaue Westen“ bieten ein offenes Ohr beim Reload Festival

Von: Harald Bartels

Der „Durchkreuzer“, ein umgebauter Kleinbus des Bistums Osnabrück, dient dem Seelsorge-Team diesmal als feste Anlaufstelle. © Bartels

Sulingen – Dass es beim „Reload“ in Sulingen auch Platz für die leisen Töne gibt, zeigt sich an unterschiedlichen Aspekten. Einer davon ist das Seelsorge-Team, das auch in diesem Jahr an allen Festivaltagen auf dem Gelände im Einsatz ist.

Premiere hatte das Team 2019. „Die Idee hatte Rainer Schünemann“, berichtet Pastorin Juliane Worbs von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sullingen. Er habe sie mitgebracht vom Festival in Wacken, wo es solch ein Angebot seit Jahren gibt und angeregt, das auch für das „Reload“ umzusetzen.

Die Erfahrungen seien durchweg positiv gewesen, sagt Lutz Meyer, Priester der Neuapostolischen Kirche Sulingen: „Die Leute haben sich gefreut, dass ,Kirche‘ auch auf solch einem Festival vertreten ist, das hat Spaß gemacht.“

Für das Seelsorge-Team des Reload Festivals präsentieren (von links) Juliane Worbs, Lutz Meyer, Michael Wendel und Cora Neumann die blauen Westen. © Bartels

Von vielen habe sie gehört: „Was, du bist Pastorin?“, berichtet Juliane Worbs uind lacht. Bemerkenswert sei aber auch, wie aufmerksam die Besucher gewesen seien und die Teammitglieder zu Menschen geschickt hätten, die Trost oder Zuspruch brauchten.

Tiefgründig sei nicht der Großteil der Gespräche gewesen, sagt Cora Neumann, Gemeindereferentin der katholischen Kirchengemeinde Mariä Heimsuchung in Sulingen: Angesprochen worden seien die Seelsorger auch, weil Menschen ihren Schlüssel verloren hatten oder eine Örtlichkeit nicht fanden. Allerdings: „Alkohol löst viel aus“, weiß sie, „manche werden dann melancholisch und reden sich etwas von der Seele.“

Zuhören, nicht missionieren

„Es war von vornherein klar, dass wir nicht missionieren“, betont Juliane Worbs, denn: „Sich uns anvertrauen zu können ist auch schon Seelsorge.“ In jedem Fall gelte, dass nichts von dem, was besprochen wird, nach außen gelangt. Wichtig sei, nahe bei den Menschen zu sein – „das ist auch eine Chance für uns.“

Anders als beim Vorbild Wacken, wo die evangelisch-lutherische Kirche in Norddeutschland das Seelsorge-Team betreut, sind beim „Reload“ Vertreter unterschiedlicher Konfessionen im Einsatz, in gemischten Teams. Als sehr schön habe er das empfunden, betont Lutz Meyer, weil man sich so untereinander habe austauschen und voneinander lernen können. „Das hat auch die Ökumene gestärkt“, bestätigt Cora Neumann. Man habe sich auch nach dem Festival noch gegenseitig besucht.

Erstmals „Durchkreuzer“ als fester Anlaufpunkt

Ganz neu im Team ist Pastor Michael Wendel für die evangelisch-lutherische Gemeinde: „Ich freue mich darauf, Menschen zu treffen, die ich sonst nicht treffe.“ Ansonsten habe die Kirche die „üblichen Verdächtigen“ in ihrer Mitte, aber auf dem Festival sei man „fett mitten in der Welt.“

Diesmal sind 15 Kräfte im Einsatz – neun von der evangelisch-lutherischen Gemeinde, fünf von der Neuapostolischen Kirche sowie Cora Neumann für die katholische Gemeinde. Hinzu kommt der „Durchkreuzer“, ein Kleinbus des Bistums Osnabrück, der gemeinsam mit Architektur- und Designstudierenden der Hochschule Düsseldorf umgebaut wurde. Dessen Projektbetreuerin Nathalie Jelen beschreibt das Fahrzeug als Ort zum Entspannen, zum Aufladen des Handys, um Speisen und Getränke zu sich zu nehmen und mit anderen ins Gespräch zu kommen. „Es ist total cool, dass wir eine feste ,Base‘ haben“, freut sich Worbs, zusätzlich habe man eine Anlaufstelle im Sanitätszelt. Erkennbar sind die Seelsorger an ihren blauen Warnwesten mit der Aufschrift „Seelsorger“. In Zweier- und Dreier-Teams sind sie auf dem Gelände täglich von 13 bis 1 Uhr unterwegs und ansprechbar.

