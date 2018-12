Blau Wahl: „Mehr als eine Insel“

Heiligabend-Treffen

+ © Schlotmann Gastgeber des Weihnachtsessens: Saime Dal, Anita Kaars, Siegmund Schülke und Hubertus Humpert in der Küche der Begegnungsstätte des „Taff“. © Schlotmann

Sulingen - Birgit Middendorf ist 61 Jahre alt. Die Begegnungsstätte des Vereins Blau Wahl kennt sie noch aus der Zeit, als diese an der Straße „Am Wolfsbaum“ beheimatet war. Seit Frühjahr 2011 ist die Begegnungsstätte im sozialpsychiatrischen Tageszentrum „Taff“ von Bethel im Norden an der Nienburger Straße in Sulingen ansässig. Festgehalten hat Blau Wahl als Interessenvertretung für psychisch erkrankte Menschen nach dem Umzug an dem Weihnachtessen, zu dem, alle Jahre wieder, am Nachmittag des Heiligen Abends Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zusammenkommen. Mittendrin: Birgit Middendorf.