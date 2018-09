Bitter managt das Quartier

Sulingen - Joachim von der Osten wirkt zufrieden, Claus-Henning Bruns auch: Von der Osten, Vorstand der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser, und Bruns, Leiter der Senioreneinrichtung Haus am Suletal an der Memelstraße, stellten am Freitag im Sulinger Rathaus Quartiermanagerin Susanne Bitter vor. Bitter übernimmt die Funktion eines Bindegliedes zwischen Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für ältere Mitbürger unterschiedlichster Couleur, aber auch die der Ansprechpartnerin für Bewohner und Patienten für die Entwicklung nachhaltiger und passgenauer Angebote.

„Nach einiger Zeit des Suchens sind wir endlich fündig geworden“, erklärt Joachim von der Osten. Öffentlich gemacht hatten er und Bruns das Vorhaben „Leben im Quartier“ schon Ende 2017. Kurz danach schrieben sie die (zunächst) auf drei Jahre befristete Stelle des Quartiermanagers aus, die mit 100 000 Euro durch die Deutsche Fernsehlotterie gefördert wird.

Claus-Henning Bruns zur Befristung der Stelle: „Langfristig soll das Projekt durch die beteiligten Einrichtungen beziehungsweise die Menschen, die die Angebote in Anspruch nehmen, nachhaltig weitergeführt werden. Wir wollen in den kommenden drei Jahren das Projekt so anschieben, dass es sich nachher selbst befruchtet.“ Die Zielsetzung des gesamten Vorhabens sei nicht verhandelbar: „Es geht darum, dass die Menschen hier vor Ort eine optimale Versorgungsstruktur vorfinden.“

Aktuell denke man laut Joachim von der Osten seitens der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser neben der Vernetzung der im Quartier bereits vorhandenen Einrichtungen wie Haus am Suletal, Sozialstation, Palliativstützpunkt Landkreis Diepholz und Hospiz „Zugvogel“ über die Schaffung von zusätzlichen Angeboten nach. „Wir haben für 2019 vor, eine Tagespflege mit 25 Plätzen zu errichten. Wir wollen genauso das neue Modell der Pflegewohngemeinschaft, das in Niedersachsen über das novellierte Heimgesetz jetzt möglich ist, umsetzen. Ein bunter Strauß an Möglichkeiten.“

Das Konzept fußt auf einer Umfrage der Mitarbeiter der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser. Claus-Henning Bruns: „Wir wollten wissen, was die Menschen tatsächlich brauchen; unsere aktuellen Senioren und die, die in Zukunft unsere Dienste in Anspruch nehmen könnten.“ Jetzt gehe es den Initiatoren primär darum, „was man an bereits vorhandenen Strukturen einbinden kann und wo neue Möglichkeiten geschaffen werden müssen; unabhängig vom Anbieter.“

Kooperationen mit weiteren Pflegediensten, Trägern von Senioreneinrichtungen außerhalb der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser oder auch Einrichtungen wie Bauverein und Deutsches Roten Kreuz seien durchaus denkbar. Joachim von der Osten: „Das Ganze hat für uns einen öffentlichen Charakter. Das ist Diakonie.“

Für Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb sei eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Familiengesundheitszentrums Sulinger Land wünschenswert. „Daseinsvorsorge ist eine wichtige Aufgabe der Kommune. Für uns ist das Familiengesundheitszentrum das Bindeglied in das Quartier; nicht nur aufgrund der räumlichen Nähe.“

Susanne Bitter stammt ursprünglich aus Gelsenkirchen, lebt seit 20 Jahren in Varrel. Sie ist gelernte Hotelfachfrau und verweist nicht zuletzt auf Erfahrungen im Hotelmanagement; nach der Ausbildung am Timmendorfer Strand unter anderem in Koblenz und in London.

Ihrem Engagement in der Hotellerie folgte ein Studium Dienstleistungsmanagement für soziale Einrichtungen in Vechta und eine Tätigkeit in einer Senioreneinrichtung in Rehren.

Die verheiratete Mutter von Kindern zur Motivation, sich auf die Stelle der Quartiersmanagerin zu bewerben: „Soziale Arbeit hat mich schon immer interessiert. Ich denke, dass man das eine oder andere aus dem Dienstleistungssektor, in dem ich bisher tätig war, gut übertragen kann.“ - oti