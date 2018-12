Sulinger Adventszauber: Konzept geht auf / Lob für Initiatoren

+ Die Initiatoren des Sulinger Adventszaubers mit Moonlight-Shopping 2018 zogen am Sonnabend die Massen in die Innenstadt des Mittelzentrums. - Fotos: Schlotmann

Sulingen - Die Facebook-Gemeinde frohlockte schon zur Halbzeit des Sulinger Adventszaubers am Sonntagmorgen. Jürgen B. aus Liebenau: „Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wiederholt wird. Danke an die Veranstalter und Mitwirkenden für den schönen Abend.“ Andreas S. aus Sulingen: „War eine runde Sache. Bitte wiederholen.“ Anlässlich des Adventszaubers am Sonnabend und Sonntag in Sulingen hatten Stadt und Initiative Sulingen, „Delme“ und Lebenshilfe Grafschaft Diepholz sowie evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Sulingen die Kräfte gebündelt.