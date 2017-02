„Bitte macht weiter so“

SULINGEN - „Ihr tragt dazu bei, dass wir friedlich mit unseren neuen Mitbürgern zusammenleben, ihr habt Sulingen menschlicher gemacht“, bescheinigte Dirk Rauschkolb den Mitgliedern der Flüchtlingsinitiative, deren ehrenamtliches Engagement er am Freitagabend beim Neujahrsempfang in der Alten Bürgermeisterei in den Fokus rückte. Er dankte ihnen für ihr „uneigennütziges, schnelles und umsichtiges Agieren“ zum Wohle der Flüchtlinge, und damit zum Wohle aller Einwohner.

Die Flüchtlingsinitiative habe die Sulestadt in den vergangenen zwei Jahren in besonderem Maße geprägt, betonte Dirk Rauschkolb in seiner Laudatio. Obwohl ihre Vertreter oft im Hintergrund wirkten, seien sie „immer da, wenn sie gebraucht werden – quasi rund um die Uhr.“ Wie zeitintensiv ihr Ehrenamt sei, bleibe den meisten verborgen. Die inzwischen rund 50 Personen zählende Hilfsinitiative zeichne sich aus durch Flexibilität, Ideenreichtum und Einsatzbereitschaft.

Die Geschichte der Flüchtlingsinitiative Sulingen gehe zurück auf die Kontaktaufnahme von Karin Wutzke und Thekla Löchel mit der Verwaltung im November 2014. Sie berichteten von spontanen Hilfsangeboten aus der Sulinger Bevölkerung in Flüchtlingsangelegenheiten, kurz darauf fand ein erstes Koordinierungsgespräch statt. Am 24. November lud man gemeinsam zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Flüchtlingsbetreuung in die Alte Bürgermeisterei ein. Rauschkolb: „Die Sulinger Willkommenskultur war geboren. Und wir sind stolz auf sie.“

Um die Sach- und Zeitspenden in die richtigen Bahnen zu lenken, gründete sich im März 2015 die Flüchtlingsinitiative Sulingen, Sprecherinnen wurden Thekla Löchel und Petra Albers. In den Jahren 2015 und 2016 hieß die Initiative jeweils rund 100 Flüchtlinge willkommen. Die Ehrenamtlichen erleichterten den Neubürgern das Einleben in Sulingen, indem sie spartanisch eingerichtete Wohnungen wohnlicher gestalteten, den Flüchtlingen aber auch Sprache, Kultur und Lebensgewohnheiten näher brachten und ihnen über manche Alltagsprobleme hinweghalfen.

Die Initiative habe „aus dem Nichts“ Betreuungsstrukturen geschaffen, unterstrich Rauschkolb. Er nannte unter anderem den Aufbau eines Möbellagers, eines Kleidertreffs und eines Fahrradlagers sowie die ehrenamtliche ärztliche Betreuung durch Dr. Ernst Funck. Zur Erfolgsbilanz gehöre außerdem die Vermittlungen in Praktikums- und Ausbildungsplätze und sogar in reguläre Arbeitsverhältnisse.

Aufgrund der sich überschlagenden Ereignisse im Sommer 2015 stieg die Zahl der Flüchtlinge, analog dazu aber auch die der Helfer. Neben Paten und Experten konnten zahlreiche Dolmetscher gewonnen werden. Thekla Löchel, das „Gesicht der Flüchtlingshilfe“, habe mit Besonnenheit, Hartnäckigkeit und zielorientiertem Handeln dazu beigetragen, das Gesamtkonzept der Flüchtlingsintegration in Sulingen voranzutreiben, stellte Rauschkolb fest. Er bat die zehn Ehrenamtlichen, die stellvertretend für die Flüchtlingsinitiative die Ehrung in Empfang nahmen: „Bitte, macht weiter so.“ Thekla Löchel gab den Dank zurück: „Die Ehrung bedeutet uns sehr viel, denn sie zeigt uns, dass Menschen unsere Arbeit verfolgen und wertschätzen. Sie ist für uns Belohnung und gleichzeitig Ansporn, uns den Herausforderungen zu stellen, die der lange Integrationsprozess mit sich bringt.“ 120 Vertreter von Vereinen, Politik und Institutionen waren Gäste der Festveranstaltung mit anschließendem Empfang. Musikalische Akzente setzten gestern Abend in der Alten Bürgermeisterei Johanna Quade und Rike Bornemann. - mks